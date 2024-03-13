Giriş Tarihi: 13.03.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
09:05
'Garson’da ikinci dalga: Özel Harekat, İstihbarat ve Terör’de FETÖ temizliği
MİT'in 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'na teslim edilen verilerde yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin kripto FETÖ emniyet personelinden tespit edilen 445 kişi açığa alınmasının ardından yeni listenin kritik başkanlıklara gönderildiği ortaya çıktı. Özel Harekat Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı birimlerinde görev alıp listede bulunanların pasif görevlere çekilirken, bu polisler hakkında yapılan araştırmaların ardından soruşturma açılacağı öğrenildi.