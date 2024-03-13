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Haberler Galeri 'Garson’da ikinci dalga: Özel Harekat, İstihbarat ve Terör’de FETÖ temizliği
Giriş Tarihi: 13.03.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:05

'Garson’da ikinci dalga: Özel Harekat, İstihbarat ve Terör’de FETÖ temizliği

MİT'in 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'na teslim edilen verilerde yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin kripto FETÖ emniyet personelinden tespit edilen 445 kişi açığa alınmasının ardından yeni listenin kritik başkanlıklara gönderildiği ortaya çıktı. Özel Harekat Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı birimlerinde görev alıp listede bulunanların pasif görevlere çekilirken, bu polisler hakkında yapılan araştırmaların ardından soruşturma açılacağı öğrenildi.

ÖMER ÇETİN
’Garson’da ikinci dalga: Özel Harekat, İstihbarat ve Terör’de FETÖ temizliği

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) "Garson" kod adlı gizli tanıktan 2017'de ele geçirdiği AES 256 bit ile şifrelenmiş hard disk içinde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasının bilgilerini, süper hızlı işlemcilere sahip devasa bilgisayarlarla 6 yılda kırmayı başardı. Veriler Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na (KOM) sunuldu.

’Garson’da ikinci dalga: Özel Harekat, İstihbarat ve Terör’de FETÖ temizliği

3 BİN KRİPTO DEŞİFRE EDİLDİ

KOM Başkanlığı, gizli tanık 'Garson'dan elde edilen ve MİT'in şifresini kırdığı 57 bin belgenin detaylı incelemesinde sona doğru yaklaştı.

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’Garson’da ikinci dalga: Özel Harekat, İstihbarat ve Terör’de FETÖ temizliği

FETÖ'den herhangi bir işlem görmemiş yaklaşık 3 bin kripto emniyet personeli daha deşifre olmasının ardından tüm birimler harekete geçirildi.

’Garson’da ikinci dalga: Özel Harekat, İstihbarat ve Terör’de FETÖ temizliği

445 EMNİYET MENSUBU AÇIĞA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; 2003 Aralık ayında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen komiser ve polis memurlarının aralarında bulunduğu 445 aktif emniyet mensubunu açığa alarak idari soruşturma başlattı.

’Garson’da ikinci dalga: Özel Harekat, İstihbarat ve Terör’de FETÖ temizliği

KRİTİK BAŞKANLIKLARA YENİ LİSTE

Emniyet Genel Müdürlüğü, Garson'dan çıkan veriler doğrultusunda yeni listeyi kritik birimlere hızla gönderdi.

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