Giriş Tarihi: 05.06.2023 09:20
Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
09:26
Gazeteciliğin duayeni Mehmet Barlas’a veda
Türk gazeteciliğinin usta ismi, SABAH başyazarı Mehmet Barlas dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Barlas'ın Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanat, siyaset, spor ve basın camiasından çok sayıda isim katıldı. Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak da törende hazır bulundu. Barlas'ın cenazesi sevenlerinin gözyaşlarıyla Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi