Gazeteciliğin duayeni Mehmet Barlas’a veda

Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Barlas ailesiyle 7 yıllık dostluğumuz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Turkuvaz Medya'yı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Türk medyasının en değerli isimlerinden biri olan, meslek büyüğümüz ve ağabeyimizi kaybettik. Çok üzgünüm.