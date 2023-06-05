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Haberler Galeri Gazeteciliğin duayeni Mehmet Barlas’a veda
Giriş Tarihi: 05.06.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 09:26

Gazeteciliğin duayeni Mehmet Barlas’a veda

Türk gazeteciliğinin usta ismi, SABAH başyazarı Mehmet Barlas dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Barlas'ın Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanat, siyaset, spor ve basın camiasından çok sayıda isim katıldı. Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak da törende hazır bulundu. Barlas'ın cenazesi sevenlerinin gözyaşlarıyla Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi

Muhammed UZUN
Mustafa KAYA
HARUN SEKMEN
Gazeteciliğin duayeni Mehmet Barlas’a veda

Türk gazeteciliğinin usta ismi SABAH başyazarı Mehmet Barlas dün İstanbul Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteciliğin duayeni Mehmet Barlas’a veda

Cenazeye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak ve sanat, siyaset, spor ve basın camiasından çok sayıda isim katıldı. Erdoğan, Barlas'ın eşi Canan Barlas ile oğlu Cemil Barlas'a taziyelerini iletti.

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Gazeteciliğin duayeni Mehmet Barlas’a veda

Cenaze namazının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindekilerle tabuta omuz verdi. 81 yaşında hayatını kaybeden Barlas'ın cenazesi Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Gazeteciliğin duayeni Mehmet Barlas’a veda

TÜRK SİYASETİNİN HAFIZASI
Cemil Barlas: Babamı kaybetmenin özlemini gün geçtikçe daha da hissedeceğimi düşünüyorum.

Gazeteciliğin duayeni Mehmet Barlas’a veda

Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Barlas ailesiyle 7 yıllık dostluğumuz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Turkuvaz Medya'yı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Türk medyasının en değerli isimlerinden biri olan, meslek büyüğümüz ve ağabeyimizi kaybettik. Çok üzgünüm.

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