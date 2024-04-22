Giriş Tarihi: 22.04.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
06:34
Gaziantep’te 2 bin 500 aile için köy evleri yükseliyor! Depreme, yangına dayanıklı, doğayla iç içe
6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde sadece şehirler değil, köylerde de büyük yıkımlar yaşandı. Vatandaşa elini uzan devlet tıpkı şehirlerde yaptığı güvenilir konutlar gibi köylerde de güvenilir ve doğayla iç içe evler inşa ediyor. Gaziantep'te de yaklaşık 2 bin 500 aile için köylerde yapılan evler birer birer yükseliyor. Hafif çelik konstrüksiyon ve radye temelle inşa edilen evler depremin yanı sıra yangına da dayanıklı. Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı, Şehitkâmil ilçelerinde yıkılan köy evlerinin yerine ileri yapı teknolojisiyle yapılan köy evleri hakkında bilgi veren TOKİ Uzmanı Fatih Taşdemir, "Radye temelli, ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen, 117 metrekare oturum alanına sahip 3+1 köy evleri, afetzedelere güvenli, doğayla iç içe yaşam imkânı sunması amaçlanıyor. Hafif çelik konstrüksiyon köy evlerinin her biri 600 metrekare alanda inşa ediliyor" dedi.