Gaziantep’te 2 bin 500 aile için köy evleri yükseliyor! Depreme, yangına dayanıklı, doğayla iç içe

EVLER ÇOK SAĞLAM

Depremden 1 yıl önce yaptığı evinin büyük hasar aldığını belirten Ahmet Erkan ise, "Uzun süre kirada kalmıştı. Para biriktirip aldığımız arsada altı ahır, üstü ev olacak şekilde bir yer yaptık. Depremde büyük bir sarsıntıyla kendimizi dışarı attık. Şükür canımızı kurtardık ama ağır hasar aldı. Demek ki yeni yapmak yetmiyor, iyi yapmak da gerekiyormuş. Şimdi TOKİ bizim için 250 evin olacağı yeni bir köy inşa ediyor. Evler bitmek üzere ve çok sağlam yapılıyor. Burada insanlar güven içinde yaşayacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın" dedi.