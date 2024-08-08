Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
11:29
Gazze kasabı Netanyahu için yolun sonu göründü: İşte Lahey'deki tarihi soykırım davaları!
Siyonist İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yaptı. Bebek, çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeksizin sivillere bombalar yağdırdı. Güney Afrika, 21. Yüzyıl'ın en kanlı soykırımına imza atan İsrail'in yargılanması için konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı. Türkiye de soykırım davasına müdahil olmak için dün Lahey'de resmi başvuruyu yaptı. Güney Afrika'nın tezlerini destekler nitelikte delillerle dolu olan bu dosyayı Lahey'e teslim eden Türkiye bu tarihi adımıyla İsrail'in UAD'da yargılanmasının önüne açtı. Gazze Kasabı Netanyahu için yolun sonu görünürken SABAH, Lahey'de görülen soykırım davalarını mercek altına aldı.