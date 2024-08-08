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Haberler Galeri Gazze kasabı Netanyahu için yolun sonu göründü: İşte Lahey'deki tarihi soykırım davaları!
Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:29

Gazze kasabı Netanyahu için yolun sonu göründü: İşte Lahey'deki tarihi soykırım davaları!

Siyonist İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yaptı. Bebek, çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeksizin sivillere bombalar yağdırdı. Güney Afrika, 21. Yüzyıl'ın en kanlı soykırımına imza atan İsrail'in yargılanması için konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı. Türkiye de soykırım davasına müdahil olmak için dün Lahey'de resmi başvuruyu yaptı. Güney Afrika'nın tezlerini destekler nitelikte delillerle dolu olan bu dosyayı Lahey'e teslim eden Türkiye bu tarihi adımıyla İsrail'in UAD'da yargılanmasının önüne açtı. Gazze Kasabı Netanyahu için yolun sonu görünürken SABAH, Lahey'de görülen soykırım davalarını mercek altına aldı.

Muhammed UZUN
Gazze kasabı Netanyahu için yolun sonu göründü: İşte Lahey’deki tarihi soykırım davaları!

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olan Türkiye dün itibarıyla Lahey'de resmi başvurusunu yaptı.

Gazze kasabı Netanyahu için yolun sonu göründü: İşte Lahey’deki tarihi soykırım davaları!

Güney Afrika'nın tezlerini destekler nitelikte delillerle dolu olan bu dosyayı Lahey'e teslim eden Türkiye bu tarihi adımıyla İsrail'in UAD'da yargılanmasının önüne açtı.

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Gazze kasabı Netanyahu için yolun sonu göründü: İşte Lahey’deki tarihi soykırım davaları!

Divan önünde hâlen yargılaması süren diğer iki soykırım davası ise Gambiya ve Ukrayna tarafından açıldı. Gambiya, 11 Kasım 2019'da Myanmar'a karşı Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım iddialarıyla dava açtı. Ukrayna ise 26 Şubat 2022'de Rusya'ya karşı soykırım davası başlattı. Bu iki ülkenin davaları sürerken, UAD geçmiş yıllarda da bazı ülkelerde yaşanan soykırımların davasını ele aldı. Geçmişte UAD'da yargılanan Ruanda'daki soykırımın sorumlularından Jean-Paul Akayesu ve Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa katliamından sorumlu olan Radovan Karadziç gibi isimler ağır cezalara çarptırıldı.

Gazze kasabı Netanyahu için yolun sonu göründü: İşte Lahey’deki tarihi soykırım davaları!

SANIKLAR DİNLENDİ, ANALİZLER YAPILDI

İşte UAD'da görülen bazı önemli soykırım davaları ve süreçleri:

* Bosna Hersek Cumhuriyeti, 20 Mart 1993'te Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne karşı soykırım davası açtı. Bu dava, Srebrenitsa'da yaşanan katliamları kapsıyordu. Divan, 26 Şubat 2007'de Srebrenitsa'da soykırım yapıldığına ilişkin nihai kararını verdi ve yaklaşık 14 yıllık davayı sonuçlandırdı. Bu süreçte, Bosna Hersek ve Yugoslavya'dan yüzlerce tanık dinlendi, binlerce belge ve delil incelendi.

Gazze kasabı Netanyahu için yolun sonu göründü: İşte Lahey’deki tarihi soykırım davaları!

* Hırvatistan, 2 Temmuz 1999'da Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne karşı soykırım davası açtı. Bu dava da Hırvatistan'da yaşanan savaş suçlarını ve soykırımı kapsıyordu. Divan, esasa ilişkin nihai kararını 3 Şubat 2015'te verdi ve dava yaklaşık 16 yıl sürdü. Bu süreçte, geniş çaplı araştırmalar yapıldı, tanık ifadeleri alındı ve detaylı hukuki analizler gerçekleştirildi.

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