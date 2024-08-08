Gazze kasabı Netanyahu için yolun sonu göründü: İşte Lahey’deki tarihi soykırım davaları!

Divan önünde hâlen yargılaması süren diğer iki soykırım davası ise Gambiya ve Ukrayna tarafından açıldı. Gambiya, 11 Kasım 2019'da Myanmar'a karşı Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım iddialarıyla dava açtı. Ukrayna ise 26 Şubat 2022'de Rusya'ya karşı soykırım davası başlattı. Bu iki ülkenin davaları sürerken, UAD geçmiş yıllarda da bazı ülkelerde yaşanan soykırımların davasını ele aldı. Geçmişte UAD'da yargılanan Ruanda'daki soykırımın sorumlularından Jean-Paul Akayesu ve Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa katliamından sorumlu olan Radovan Karadziç gibi isimler ağır cezalara çarptırıldı.