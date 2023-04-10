Giriş Tarihi: 10.04.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 11:58

Gelecek Partisi'nden "milletvekili listesi" istifası: Hatalar silsilesi ayyuka çıktı

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı ve milletvekili aday adayı Dr. Ahmet Ercan Uçkan, Gelecek Partisi'nin kuruluşundan bu yana süregelen insan tercihleri noktasındaki hatalar silsilesinin milletvekili adayları listelerinde de ayyuka çıktığını, partinin ittifaktaki diğer partilere ezdirildiğini ifade ederek partideki görevinden, parti yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Uçkan, "'Küçük olsun benim olsun' zihniyetinin bir parçası olmayı sindiremediğimiz gibi vizyonsuz zihinlerin yazıp yönettiği oyunun figüranı olmayı reddediyoruz" dedi