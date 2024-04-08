Giriş Tarihi: 08.04.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
13:00
GELİNİM MUTFAKTA 8 NİSAN 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?
Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 8 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?