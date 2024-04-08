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Haberler Galeri GELİNİM MUTFAKTA 8 NİSAN 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 13:00

GELİNİM MUTFAKTA 8 NİSAN 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 8 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA 8 NİSAN 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?

Bugün 1361.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 8 NİSAN 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?

GELİNİM MUTFAKTA 1361. BÖLÜM

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GELİNİM MUTFAKTA 8 NİSAN 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta bugün 1361. Bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Bugünkü bölümde çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 8 NİSAN 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

8 Nisan günü tadım sonuçlarından sonra günün puan durumu;

Puan durumu henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 8 NİSAN 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?
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