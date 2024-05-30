Giriş Tarihi: 30.05.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
06:48
Gerçek Birleşmiş Milletler tatbikatı: EFES-2024! Türkiye’nin küresel güç hamlesi
İzmir'de gerçekleştirilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük tatbikatı olan Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı nefes kesti. Gerçek bir savaş sahnelerini aratmayan tatbikata ABD'den Avustralya'ya, Brezilya'dan BAE'ye, Meksika'dan Kongo'ya 45 ülkenin askerleri katıldı. SABAH Gazetesi yazarı mahmut Övür bugünkü yazısında Türkiye'nin küresel bir güç hamlesi olduğunu gösteren "EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı" kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...