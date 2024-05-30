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Haberler Galeri Gerçek Birleşmiş Milletler tatbikatı: EFES-2024! Türkiye’nin küresel güç hamlesi
Giriş Tarihi: 30.05.2024 06:43 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 06:48

Gerçek Birleşmiş Milletler tatbikatı: EFES-2024! Türkiye’nin küresel güç hamlesi

İzmir'de gerçekleştirilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük tatbikatı olan Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı nefes kesti. Gerçek bir savaş sahnelerini aratmayan tatbikata ABD'den Avustralya'ya, Brezilya'dan BAE'ye, Meksika'dan Kongo'ya 45 ülkenin askerleri katıldı. SABAH Gazetesi yazarı mahmut Övür bugünkü yazısında Türkiye'nin küresel bir güç hamlesi olduğunu gösteren "EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı" kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...

Gerçek Birleşmiş Milletler tatbikatı: EFES-2024! Türkiye’nin küresel güç hamlesi

Kanımca şu çok abartılı bir değerlendirme değil: "EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı" bir tatbikattan çok daha fazlası...

Gerçek Birleşmiş Milletler tatbikatı: EFES-2024! Türkiye’nin küresel güç hamlesi

Her yıl deniz, hava ve kara kuvvetleri ile birçok ülke katılıyor ama bu kez hem ülke sayısı çok fazla hem de Türkiye geçmişle kıyaslandığında çok daha fazla dünya silahlı kuvvetlerinin gündeminde...

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Gerçek Birleşmiş Milletler tatbikatı: EFES-2024! Türkiye’nin küresel güç hamlesi

Şu tabloya bakın; ABD'den Avustralya'ya, Brezilya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Meksika'dan Moğolistan'a, Kongo'dan Pakistan'a dünyanın 45 ülkesinin "özel" askerleri, İzmir'in Seferihisar Doğanbey bölgesinde ortak tatbikat yapıyor.

Gerçek Birleşmiş Milletler tatbikatı: EFES-2024! Türkiye’nin küresel güç hamlesi

Neresinden bakarsanız bakın, bu Türkiye'in küresel bir güç hamlesi...

Gerçek Birleşmiş Milletler tatbikatı: EFES-2024! Türkiye’nin küresel güç hamlesi

NATO gibi küresel bir ittifak örgütü dışında bu kadar ülkeyle birlikte ortak tatbikat yapabilen başka bir ülke yok. Türkiye ne zaman bu veya benzeri bir tatbikat yapsa hemen komşumuz Yunanistan'dan itiraz geliyor.

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