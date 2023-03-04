Giriş Tarihi: 04.03.2023 07:50
Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
07:51
Gerçekleri örtbas ederek Kızılay’a saldıranlara soruyoruz: Bu neyin hazımsızlığı?
Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan 155 yıllık Kızılay'a siyasi rant için saldıran güruh dönüp arşivleri inceleme zahmetinde bile bulunmuyor. Dönemin iktidarları tarafından Kızılay'ın ne hale düşürüldüğü, 1999 depreminden sonra gazete haberlerine bolca yansımıştı Depremzedelere 100 yıllık küflü çadırların dağıtılması, Kızılay personelinin depremden sonra okey oynarken görüntülenmesi, vatandaşlara parayla kefen bezi satılması, dönemin Kızılay başkanının yeterli çadır olmamasına 'Düşünemedik' demesi utanç tablosu olarak hafızalara kazındı