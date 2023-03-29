Giriş Tarihi: 29.03.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:01

PKK'nın 'eylemsizlik' kararı ve Kılıçdaroğlu! Gizli pazarlıkta o madde de var mıydı?

Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşe yazısında, terör örgütü PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın "Seçimlere kadar terör eylemlerine ara verdik" açıklaması ve Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle gerçekleştirdiği görüşmeye değindi. Terör örgütü PKK'nın, HDP ile Kılıçdaroğlu arasındaki ortaklığın zarar görmesini istemediği için böyle bir açıklama yaptığını belirten Mehmet Barlas, "HDP ile CHP arasında yapılan gizli pazarlıkta "Seçime kadar terör eylemi yapılmayacak" maddesi de var mıydı?" sorusunu yöneltti. İşte Mehmet Barlas'ın bugünkü köşe yazısı...