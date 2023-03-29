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Haberler Galeri PKK'nın 'eylemsizlik' kararı ve Kılıçdaroğlu! Gizli pazarlıkta o madde de var mıydı?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:01

PKK'nın 'eylemsizlik' kararı ve Kılıçdaroğlu! Gizli pazarlıkta o madde de var mıydı?

Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşe yazısında, terör örgütü PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın "Seçimlere kadar terör eylemlerine ara verdik" açıklaması ve Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle gerçekleştirdiği görüşmeye değindi. Terör örgütü PKK'nın, HDP ile Kılıçdaroğlu arasındaki ortaklığın zarar görmesini istemediği için böyle bir açıklama yaptığını belirten Mehmet Barlas, "HDP ile CHP arasında yapılan gizli pazarlıkta "Seçime kadar terör eylemi yapılmayacak" maddesi de var mıydı?" sorusunu yöneltti. İşte Mehmet Barlas'ın bugünkü köşe yazısı...

MEHMET BARLAS
PKK’nın ’eylemsizlik’ kararı ve Kılıçdaroğlu! Gizli pazarlıkta o madde de var mıydı?

Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas'ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Kandil'in resmi adayı Kılıçdaroğlu" başlıklı yazım nedeniyle bazı çevreler kıyameti koparmıştı. Az bile demişim. Her gün PKK'dan bu yazıyı doğrulayacak açıklamalar geliyor.

PKK’nın ’eylemsizlik’ kararı ve Kılıçdaroğlu! Gizli pazarlıkta o madde de var mıydı?

Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Mustafa Karasu'dan sonra PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın dün bir görüntüsü yayınlandı. Açık açık 7'li koalisyon masasına destek veriyor, mevcut iktidara saldırıyor ve aklınca siyasete yön vermeye çalışıyor.

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PKK’nın ’eylemsizlik’ kararı ve Kılıçdaroğlu! Gizli pazarlıkta o madde de var mıydı?

Avrupa'dan yayın yapan terör örgütünün televizyonuna konuşan Bese Hozat, "Seçimlere kadar terör eylemlerine ara verdik" diyor.

PKK sizce neden böyle bir karar almış olabilir? Türkiye'nin istikrarına çok önem verdiği için mi? Elbette hayır. HDP ile Kılıçdaroğlu arasındaki ortaklığın zarar görmesini istemiyorlar.

PKK’nın ’eylemsizlik’ kararı ve Kılıçdaroğlu! Gizli pazarlıkta o madde de var mıydı?

Yani Bese Hozat şunu demek istiyor: "Kılıçdaroğlu'na zarar gelmesin diye seçimlere kadar Millet İttifakı lehine kanlı eylemlerimizi durdurduk."

PKK’nın ’eylemsizlik’ kararı ve Kılıçdaroğlu! Gizli pazarlıkta o madde de var mıydı?

Şimdi yalandan Yavuz Ağıralioğlu çıkıp iki süslü cümle kurar, İyi Parti tabanının gazını almaya çalışır. Ama işleri o kadar kolay değil. Artık bu mızrak o çuvala sığmaz.

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