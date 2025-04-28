Giriş Tarihi: 28.04.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
12:15
Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı öncesi kameraları bantlamıştı! İşte o korumanın ifadesi: Dikkat çeken Balıkçı Kahraman detayı!
Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile yaptığı görüşmenin kamera görüntülerine ulaşıldı. Dosyada gizli toplantı öncesi İmamoğlu'nun korumalarının alanı gören kameraları bantladığı görüntüler de yer aldı. Kameraları bantladığı belirlenen Çağlar Türkmen'in ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar…