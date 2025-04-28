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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı öncesi kameraları bantlamıştı! İşte o korumanın ifadesi: Dikkat çeken Balıkçı Kahraman detayı!
Giriş Tarihi: 28.04.2025 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 12:15

Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı öncesi kameraları bantlamıştı! İşte o korumanın ifadesi: Dikkat çeken Balıkçı Kahraman detayı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile yaptığı görüşmenin kamera görüntülerine ulaşıldı. Dosyada gizli toplantı öncesi İmamoğlu'nun korumalarının alanı gören kameraları bantladığı görüntüler de yer aldı. Kameraları bantladığı belirlenen Çağlar Türkmen'in ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar…

DHA
Ekrem İmamoğlu’nun gizli toplantısı öncesi kameraları bantlamıştı! İşte o korumanın ifadesi: Dikkat çeken Balıkçı Kahraman detayı!

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ,Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, korumalarının gelerek alanı gören kameraları kapattığı görüntüler dosyaya girdi.

Ekrem İmamoğlu’nun gizli toplantısı öncesi kameraları bantlamıştı! İşte o korumanın ifadesi: Dikkat çeken Balıkçı Kahraman detayı!

Kamerayı bantla kapadığı öne sürülen Çağlar Türkmen ifadesinde önce "Görüntülerde bulunan şahıslardan biri ben değilin" derken, ifadesinin devamında ise "Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi, ben kendim kamera görüntülerini bantladım" dediği öğrenildi.

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Ekrem İmamoğlu’nun gizli toplantısı öncesi kameraları bantlamıştı! İşte o korumanın ifadesi: Dikkat çeken Balıkçı Kahraman detayı!

Çağlar Türkmen emniyette verdiği ifadesinde, "Kamera görüntülerinde yer alan 2 erkek şahsı tanımıyorum. Görüntülerde bulunan şahıslardan biri ben değilim. Bant çekildikten sonra kamera açısından kimlerin geçtiği hakkında bilgi sahibi değilim. Kamera görüntülerini kapatan ben olmadığım için ne amaçla ve kimin talimatıyla kapatıldığını bilmiyorum. Kamera görüntülerini kapatan şahıslar arasında yer almadığım için bu görüntülere dair herhangi bir bilgim yoktur" dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun gizli toplantısı öncesi kameraları bantlamıştı! İşte o korumanın ifadesi: Dikkat çeken Balıkçı Kahraman detayı!

"BANA VALİZİ VERDİ. AYRINTISINI SORGULAMADIM"

Dosyaya giren görüntülerde otelin önüne gelen araçtan inen ve valizle yukarıya çıkan kişinin kim olduğu sorulması üzerine Türkmen, "Araç İBB bünyesinde kullanılan bir araçtır fakat sahibinin kim olduğunu konusunda emin değilim çünkü araç belediyeye de ait olabilir veya kiralanmış da olabilir. Aracı kimlerin kullandığını bilmiyorum.

Ekrem İmamoğlu’nun gizli toplantısı öncesi kameraları bantlamıştı! İşte o korumanın ifadesi: Dikkat çeken Balıkçı Kahraman detayı!

Görüntülerde elinde valiz taşıyan kişi benim. Valizin içerisinde jammer cihazı bulunmaktadır. Genelde bu cihazın bir yere götürülmesini ekip şefleri söyler fakat o zaman bana kimin söylediğini bilmiyorum ve neden götürüldüğü hakkında da bir bilgim yoktur. Bu iş rutin olarak önlem amaçlı yapılır, bana valiz verildi, ben de götürdüm, ayrıntısını sorgulamadım. Cihazın bahse konu yere getirildiği hakkında da bir bilgim yoktur" dedi.