Ekrem İmamoğlu’nun gizli toplantısı öncesi kameraları bantlamıştı! İşte o korumanın ifadesi: Dikkat çeken Balıkçı Kahraman detayı!

Görüntülerde elinde valiz taşıyan kişi benim. Valizin içerisinde jammer cihazı bulunmaktadır. Genelde bu cihazın bir yere götürülmesini ekip şefleri söyler fakat o zaman bana kimin söylediğini bilmiyorum ve neden götürüldüğü hakkında da bir bilgim yoktur. Bu iş rutin olarak önlem amaçlı yapılır, bana valiz verildi, ben de götürdüm, ayrıntısını sorgulamadım. Cihazın bahse konu yere getirildiği hakkında da bir bilgim yoktur" dedi.