Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gökvatan'da gurur günü! Başkan Erdoğan GÖKBEY'e imzasını attı, TUSAŞ şehidinin de adını yazdı
Giriş Tarihi: 29.10.2024 17:54 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:58

Gökvatan'da gurur günü! Başkan Erdoğan GÖKBEY'e imzasını attı, TUSAŞ şehidinin de adını yazdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde düzenlenen yerli ve milli helikopter GÖKBEY'in teslim törenine katıldı. Tören sonrası Gökbey'e imzasını atan Başkan Erdoğan, TUSAŞ'a terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını yazdı.

Gökvatan’da gurur günü! Başkan Erdoğan GÖKBEY’e imzasını attı, TUSAŞ şehidinin de adını yazdı

Türkiye'nin özgün helikopteri GÖKBEY'in ilk teslimat töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TUSAŞ Merkez Yerleşke'de gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi.

Gökvatan’da gurur günü! Başkan Erdoğan GÖKBEY’e imzasını attı, TUSAŞ şehidinin de adını yazdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk teslimatı Jandarma Genel Komutanlığına yapılan T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, Türk savunma sanayisindeki kabiliyetler sayesinde etkin şekilde görev icra edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gökbey helikopterine Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını yazdı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gökvatan’da gurur günü! Başkan Erdoğan GÖKBEY’e imzasını attı, TUSAŞ şehidinin de adını yazdı

ASELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre, GÖKBEY'de ASELSAN tarafından geliştirilen 34 farklı aviyonik sistem kullanılıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ve modernize edilen hava araçları için milli ve yerli aviyonik sistem geliştirme çalışmaları yoğun işbirliği ile devam ediyor.

GÖKBEY Programı kapsamında çift motorlu, 6 ton sınıfında sivil ve askeri hafif genel maksat helikopterleri, TUSAŞ tarafından özgün olarak tasarlandı. Projenin en başından itibaren TUSAŞ ile birlikte görev yapan ASELSAN da bu projede helikopterlere aviyonik ekipman geliştirilmesi, askeri/sivil sertifikasyon ve aviyonik sistem geliştirilmesi görevini üstlendi.

GÖKBEY Helikopteri üzerinde görev yapan ASELSAN çözümleri arasında Uçuş Kontrol Bilgisayarı, milli haberleşme sistemleri, dost-düşman tanıma sistemi, Dokunmatik Uçuş Yönetim Sistemi, Entegre Modüler Gösterge, Kokpit Gösterge Ünitesi, Kokpit Kontrol Panelleri, Navigasyon Sistemi, Yapısal Bütünlük ve Kullanım Takip Sistemi ile Veri Toplama ve İşleme Birimi yer alıyor. GÖKBEY için geliştirilen aviyonik süit, halihazırda uluslararası sivil platformlarda kullanılan aviyonik süitler ile rekabet edecek yetkinlikte en modern özelliklere sahip bulunuyor.

Gökvatan’da gurur günü! Başkan Erdoğan GÖKBEY’e imzasını attı, TUSAŞ şehidinin de adını yazdı

HAVA ARAÇLARINDA 10 BİNDEN FAZLA ASELSAN SİSTEMİ YER ALIYOR

ASELSAN; helikopter, uçak ve insansız hava aracı olmak üzere, 30'dan fazla farklı tipte hava aracının modernizasyonunu milli sistemler ile gerçekleştirdi. Büyük çoğunluğunu TUSAŞ ile birlikte modernize ettiği veya milli sistemlerini entegre ettiği 1100'den fazla hava aracı aktif olarak görev yapıyor. Bu hava araçları üzerinde toplamda 10 binden fazla ASELSAN aviyonik sistemi kullanılıyor.

Gökvatan’da gurur günü! Başkan Erdoğan GÖKBEY’e imzasını attı, TUSAŞ şehidinin de adını yazdı

ASELSAN, bu alanda 30 yılı aşan tecrübesiyle tüm platformların aviyonik sistemlerini müşteri ihtiyaçlarına en uygun şekilde sağlıyor. Pek çok farklı aviyonik süit, dünya ile yarışır seviyede, ASELSAN mühendisleri tarafından milli olarak geliştirildi. Savunma sanayisinde milli bağımsızlığın en önemli unsurlarından biri olan hava araçlarının görev bilgisayarları yazılımları da ASELSAN mühendisleri tarafından milli olarak gerçekleştiriliyor. Bu sayede milli olarak geliştirilen radar sistemleri, kendini koruma sistemleri, elektro-optik sistemler, mühimmatlar ve yeni nesil her türlü faydalı yükün platforma entegrasyonu da yapılıyor.

Daha önce yurt dışından tedarik edilen ve ihraç lisansına tabi, hava araçlarının en önemli bileşenlerinden biri olan navigasyon sistemi de ASELSAN tarafından millileştirildi. Bu sistem sadece yurt içinde değil, artık yurt dışındaki hava araçlarına da entegre ediliyor.

SON DAKİKA