Gökvatan’da gurur günü! Başkan Erdoğan GÖKBEY’e imzasını attı, TUSAŞ şehidinin de adını yazdı

ASELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre, GÖKBEY'de ASELSAN tarafından geliştirilen 34 farklı aviyonik sistem kullanılıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ve modernize edilen hava araçları için milli ve yerli aviyonik sistem geliştirme çalışmaları yoğun işbirliği ile devam ediyor.

GÖKBEY Programı kapsamında çift motorlu, 6 ton sınıfında sivil ve askeri hafif genel maksat helikopterleri, TUSAŞ tarafından özgün olarak tasarlandı. Projenin en başından itibaren TUSAŞ ile birlikte görev yapan ASELSAN da bu projede helikopterlere aviyonik ekipman geliştirilmesi, askeri/sivil sertifikasyon ve aviyonik sistem geliştirilmesi görevini üstlendi.

GÖKBEY Helikopteri üzerinde görev yapan ASELSAN çözümleri arasında Uçuş Kontrol Bilgisayarı, milli haberleşme sistemleri, dost-düşman tanıma sistemi, Dokunmatik Uçuş Yönetim Sistemi, Entegre Modüler Gösterge, Kokpit Gösterge Ünitesi, Kokpit Kontrol Panelleri, Navigasyon Sistemi, Yapısal Bütünlük ve Kullanım Takip Sistemi ile Veri Toplama ve İşleme Birimi yer alıyor. GÖKBEY için geliştirilen aviyonik süit, halihazırda uluslararası sivil platformlarda kullanılan aviyonik süitler ile rekabet edecek yetkinlikte en modern özelliklere sahip bulunuyor.