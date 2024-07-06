Google ile süreç olumlu ilerliyor! Telif yasasında gözler Meclis’te: Yayman’dan önemli açıklamalar

KAYSERİ VE SURİYE'DEKİ OLAYLAR

Suriyeliler konusunda çok yanlış bilgiler var. Son bir yılda 800 bin Suriyeli geri döndü. Türkiye'de resmi sayılara göre 3 milyon 400 bin civarında Suriyeli var. Suriyeliler konusunda milletimizin bir rahatsızlığı olduğunu biliyoruz. Asla kimsenin dükkanı yağmalamak vandallıktır. Kayseri'de bu dükkanları yakmalıyız diyen akıl ile Suriye'de Türk bayraklarını yırtan el aynı. Suriye yakınlaşmasından, liderlerin görüşmesinden rahatsız olan bir irade var.

Esad yönetimi seçimden önce Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmek istemediğini söyledi. Seçim geçti. Eğer Kayseri'deki Afrin'deki olaylar olmasaydı ben Astana'da bir görüşme olacağını düşünüyordum.

Türkiye ve Suriye'nin arasının düzelmesi, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen teröristan devletinin ortadan kalkması demek.

İki sorunumuz var, bir yaşlanıyoruz kent planlamalarının yaşlı nüfusa göre olması lazım. İkincisi ise doğurganlık oranının azalması ve genç nüfusun azalması. Nüfus meselesini değerlendirmek lazım.

Mülteciler meselesinde çok dikkatli olmamız lazım. Bu konuyu vatandaşımıza doğru anlatacağız. Vatandaşımız diyor ki bir itirazımız var. Vatandaşımızın mesajı bizim için önemlidir. Mültecilerin güvenli geri dönüşleri değerlendiriliyor.

Bir taraftan Suriyeliler giderse pamuğu kim toplayacak diyen bir yaklaşım var. Diğer taraftan da şartsız şekilde gönderilmesini isteyen var.

Biz Suriyelilerin ülkelerine güvenli şekilde dönmelerini savunuyoruz. Ben Kayseri'deki olayların münferit olaylar olarak kalmasını dilerim.