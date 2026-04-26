Görev bahane ‘huzur hakkı’ şahane maaşı 235 bin ‘huzur hakkı’ 500 bin

DUDAK UÇUKLATTI
Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Meclis üyesi AK Partili Yasin Sagay, "Şimdi maaş dışında alınan huzur haklarını tek tek sayalım, Başdanışman Melih Özay 500 bin TL, Başkan Ahmet Akın 250 bin TL, Genel Sekreter Naki Çetin 250 bin TL, 1'inci Hukuk Müşaviri Deniz Deniz 250 bin TL, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu 100 bin TL, Mali İşler Daire Başkanı Gülten Kaçmaz 100 bin TL, diğer tüm daire başkanları da maaş haricinde 34 bin TL huzur hakkı alıyor" dedi.