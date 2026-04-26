Görev bahane ‘huzur hakkı’ şahane maaşı 235 bin ‘huzur hakkı’ 500 bin

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde son dönemde ortaya ihale ve liyakat skandallarına bir yenisi daha eklendi.

CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, danışmanlarına ve kendi oluşturduğu CHP'li yönetim kadrosuna, farklı iştirak şirketlerinden olmak üzere birden fazla huzur hakkı ödemesi yaptığı ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediye Meclis üyesi AK Partili Yasin Sagay, bazı CHP'li isimlerin, 2 ya da 3 ayrı iştirakten ayrı ayrı aldıkları huzur hakkı rakamlarının dudak uçuklattığını belirtirken, Akın'ın da başkanlık maaşına ek olarak 250 bin lira huzur hakkı aldığını söyledi.