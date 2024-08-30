Görkemli kutlama! Ankara’da Türk Yıldızları, İstanbul’da SOLOTÜRK

TÜRK YILDIZLARI VE SOLOTÜRK NEFESLERİ KESECEK

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetleri'nin yüzer unsurları tarafından 22 limanda halka açık liman ziyaretleri, Ankara'da Türk Yıldızları, İstanbul'da SOLOTÜRK ekiplerinin gösteri uçuşu ile Eskişehir'de muharip uçak geçişi, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıklarınca Afyonkarahisar ve Ankara'da konserler icra edilecek.