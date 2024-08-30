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Haberler Galeri Görkemli kutlama! Ankara’da Türk Yıldızları, İstanbul’da SOLOTÜRK
Giriş Tarihi: 30.08.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 06:53

Görkemli kutlama! Ankara’da Türk Yıldızları, İstanbul’da SOLOTÜRK

Zafer Bayramı etkinliklerinin en büyüğü Külliye'de gerçekleştirilecek. Ankara'da Türk Yıldızları, İstanbul'da ise SOLOTÜRK gösterileri olacak. Askeri müzeler ücretsiz gezilebilecek.

Fatma GÖKSU
Görkemli kutlama! Ankara’da Türk Yıldızları, İstanbul’da SOLOTÜRK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri Programı düzenlenecek. Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tebrikat töreniyle devam edecek. Daha sonra Birinci Meclis'ten TBMM'ye askerlerin yer aldığı kortejle yürüyüş yapılacak.

Görkemli kutlama! Ankara’da Türk Yıldızları, İstanbul’da SOLOTÜRK

MİLLETİN EVİNDE COŞKULU KUTLAMA

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin en büyüğü Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Zaferin coşkusu yurdun dört bir yanında yaşatılacak.

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Görkemli kutlama! Ankara’da Türk Yıldızları, İstanbul’da SOLOTÜRK

ZAFER BAYRAMI ÖZEL KONSERİ

Program, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın saat 19.00'daki gösterisiyle başlayacak. Programda, ağırlıklı olarak askeri unsurlar, şehit ve gazi yakınları bulunacak. İstiklal Marşı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan davetlilere hitap edecek. Ardından şarkılar seslendirilecek.

Görkemli kutlama! Ankara’da Türk Yıldızları, İstanbul’da SOLOTÜRK

Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bandoları, MSB Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, CSO, Devlet Çok Sesli Korosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Jandarma Komutanlığı Merasim Birliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, 16 Türk Devleti Merasim Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Grubu'ndan ekipler konser verecek.

Görkemli kutlama! Ankara’da Türk Yıldızları, İstanbul’da SOLOTÜRK

TÜRK YILDIZLARI VE SOLOTÜRK NEFESLERİ KESECEK

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetleri'nin yüzer unsurları tarafından 22 limanda halka açık liman ziyaretleri, Ankara'da Türk Yıldızları, İstanbul'da SOLOTÜRK ekiplerinin gösteri uçuşu ile Eskişehir'de muharip uçak geçişi, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıklarınca Afyonkarahisar ve Ankara'da konserler icra edilecek.

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