Giriş Tarihi: 05.01.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
18:11
Gözler İstanbul’a çevrildi! İşte AK Parti'nin pazar günü açıklayacağı iller... Belediye başkan adayları belli oluyor...
Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti adaylarının 28'i pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılacak. Aralarında İstanbul'un da olduğu 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı açıklanacak. Törenin 14'te başlaması bekleniyor. Önce bir kısa film ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı olacak ve adayların alfabetik sıraya göre isimleri açıklanacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyurulacak. Ocak ayı sonuna doğru tüm ilçelerin de açıklanacağını belirten AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "7-15 Ocak tarihlerinde sadece büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı açıklayacağız. 15 Ocak'tan sonra da ilçe belediye başkan adaylarımızı ilan edeceğiz" dedi.