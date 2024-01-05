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Haberler Galeri Gözler İstanbul’a çevrildi! İşte AK Parti'nin pazar günü açıklayacağı iller... Belediye başkan adayları belli oluyor...
Giriş Tarihi: 05.01.2024 17:16 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 18:11

Gözler İstanbul’a çevrildi! İşte AK Parti'nin pazar günü açıklayacağı iller... Belediye başkan adayları belli oluyor...

Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti adaylarının 28'i pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılacak. Aralarında İstanbul'un da olduğu 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı açıklanacak. Törenin 14'te başlaması bekleniyor. Önce bir kısa film ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı olacak ve adayların alfabetik sıraya göre isimleri açıklanacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyurulacak. Ocak ayı sonuna doğru tüm ilçelerin de açıklanacağını belirten AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "7-15 Ocak tarihlerinde sadece büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı açıklayacağız. 15 Ocak'tan sonra da ilçe belediye başkan adaylarımızı ilan edeceğiz" dedi.

Fatma GÖKSU
Gözler İstanbul’a çevrildi! İşte AK Parti’nin pazar günü açıklayacağı iller... Belediye başkan adayları belli oluyor...

AK Parti büyük lansmanı, beyannamenin de açıklanacağı 15 Ocak'ta planlıyor. İlçe adaylarının tanıtımını her il kendi hazırladığı bir organizasyon ile yapacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerin ilçe aday tanıtımlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması öngörülüyor. Diğer illerin ilçe tanıtımlarına ise genel başkan yardımcıları katılacak.

Gözler İstanbul’a çevrildi! İşte AK Parti’nin pazar günü açıklayacağı iller... Belediye başkan adayları belli oluyor...

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda Anadolu Sohbetleri'nin Konuğu olan Yavuz, AK Parti'nin aday belirleme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Ankara ve İstanbul'da bu seçimi alacağız. İmamoğlu ve Yavaş'ın her ölçüm yaptığımızda oyları biraz daha düşüyor. Zaman AK Parti'nin lehine işliyor" dedi. Yavuz'un açıklamaları şöyle:

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Gözler İstanbul’a çevrildi! İşte AK Parti’nin pazar günü açıklayacağı iller... Belediye başkan adayları belli oluyor...

AK PARTİ ADAY AÇIKLAMASINDA GEÇ KALMIYOR
AK Parti geç mi kalıyor, sesleri yükseldi. Öngördüğümüz takvimde sapma yok. Geçen dönem bu işin bitişi ocak sonuydu, yine ocak sonunda bitirmiş olacağız. O dönemde kasımda açıklamaya başlamıştık, bu dönem ocakta başladık. Kasımda başlayan takvimi yine ocakta bitirmiştik. Yine Ocak sonunda bitireceğiz. Öngördüğümüz takvim Ocak sonuna kadar devam etmesiydi. Zaman baskısı yok öngördüğümüz şekilde gidiyor.


Gözler İstanbul’a çevrildi! İşte AK Parti’nin pazar günü açıklayacağı iller... Belediye başkan adayları belli oluyor...

İLK KEZ YÜZ YÜZE TEMAYÜL YAPILDI
Çok iyi bir mutfak çalışması yaptık. 2020 yılından bu yana memnuniyet anketleri yaptık. Bazı illerde yılda 2-3 defa memnuniyet anketleri yaptığımız oldu. E- temayül yoklaması yaptık. Yüz yüze temayül yoklaması da yaptık. 'Mevcut başkandan memnun musunuz' diye sorduk ve yanına alternatif iki sütun daha bıraktık. Cumhurbaşkanımız yüz yüze temayül yaptı, herkesle konuştu. Temayüle katılan herkese söz verdi. Sizin tercihlerinizle listeyi yapacağız diye vurgu yaptı.

Gözler İstanbul’a çevrildi! İşte AK Parti’nin pazar günü açıklayacağı iller... Belediye başkan adayları belli oluyor...

12 BÜYÜKŞEHIR 16 İL AÇIKLANACAK
Pazar günü adayların bir kısmını İstanbul'da açıklayacağız. 12'si büyükşehir olmak üzere toplam 28 adayın açıklanacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanımız da dile getirmişti, adayların yarısına yakını açıklamış olacağız. Kalanları Ankara'da yeni salonda açıklayacağız. Partimizin yeni konferans salonunda aday tanıtımı ve beyannamemizi açıklayacağız. Seçim beyannamesini de ilan ettiğimiz toplantıyla iller ve büyükşehirler bitmiş olacak.

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