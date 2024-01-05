Gözler İstanbul’a çevrildi! İşte AK Parti’nin pazar günü açıklayacağı iller... Belediye başkan adayları belli oluyor...

İLK KEZ YÜZ YÜZE TEMAYÜL YAPILDI

Çok iyi bir mutfak çalışması yaptık. 2020 yılından bu yana memnuniyet anketleri yaptık. Bazı illerde yılda 2-3 defa memnuniyet anketleri yaptığımız oldu. E- temayül yoklaması yaptık. Yüz yüze temayül yoklaması da yaptık. 'Mevcut başkandan memnun musunuz' diye sorduk ve yanına alternatif iki sütun daha bıraktık. Cumhurbaşkanımız yüz yüze temayül yaptı, herkesle konuştu. Temayüle katılan herkese söz verdi. Sizin tercihlerinizle listeyi yapacağız diye vurgu yaptı.



