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Haberler Galeri Green Card başvuru tarihleri 2023: DV Program Green Card başvuru son tarihi ne zaman, şartları neler, İngilizce şartı var mı?
Giriş Tarihi: 07.10.2023 18:53 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 18:54

Green Card başvuru tarihleri 2023: DV Program Green Card başvuru son tarihi ne zaman, şartları neler, İngilizce şartı var mı?

Green Card başvuru tarihleri 2023 gündemdeki yerini almış durumda. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çalışma hakkı elde etmek isteyenler her Ekim – Kasım ayları arasında başvurularını yapmakta. Yeşil Kart (DV Program) başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, "Green Card başvuru ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başlıyor. Daimî İkametgâh Kartı, başvurudan sonra çekilen kuralar sonrası belirleniyor. Peki, Green Card başvuru şartları neler, ücretli mi? Green Card başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

Green Card başvuru tarihleri 2023: DV Program Green Card başvuru son tarihi ne zaman, şartları neler, İngilizce şartı var mı?

Green Card başvuru son gün ne zaman, hangi tarihler arasında başvuru yapılacak soruları gündemdeki yerini almış durumda. Bu hafta başlayan başvurular kasım ayında sona erecekken, Green Card başvuru şartları yanıt arıyor.

Green Card başvuru tarihleri 2023: DV Program Green Card başvuru son tarihi ne zaman, şartları neler, İngilizce şartı var mı?

2023 GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Her yıl Ekim ve Kasım aylarında alınan Green Card başvurusu başlıyor. https://dvprogram.state.gov/ başvuru sitesi üzerinden alınacak başvurular için araştırmalar başladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çalışma hakkı elde etmek isteyenler işlemlerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. DV Lottery 2025 için başvuru işlemleri gündemde.

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Green Card başvuru tarihleri 2023: DV Program Green Card başvuru son tarihi ne zaman, şartları neler, İngilizce şartı var mı?

YEŞİL KART BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DV Program olarak bilinen Green Card (Yeşil Kart) başvuru işlemleri 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Son başvuru tarihi ise 7 Kasım 2023 Salı günü TSİ 20.00 olarak belirlendi.

Green Card başvuru tarihleri 2023: DV Program Green Card başvuru son tarihi ne zaman, şartları neler, İngilizce şartı var mı?

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

Green Card başvuru tarihleri 2023: DV Program Green Card başvuru son tarihi ne zaman, şartları neler, İngilizce şartı var mı?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) başvurunuzunu yapabilirsiniz.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca başvuru yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

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