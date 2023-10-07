Green Card başvuru tarihleri 2023: DV Program Green Card başvuru son tarihi ne zaman, şartları neler, İngilizce şartı var mı?

Green Card başvuru tarihleri 2023 gündemdeki yerini almış durumda. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çalışma hakkı elde etmek isteyenler her Ekim – Kasım ayları arasında başvurularını yapmakta. Yeşil Kart (DV Program) başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, "Green Card başvuru ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başlıyor. Daimî İkametgâh Kartı, başvurudan sonra çekilen kuralar sonrası belirleniyor. Peki, Green Card başvuru şartları neler, ücretli mi? Green Card başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar