Green Card başvuru tarihleri 2023: DV Program Green Card başvuru son tarihi ne zaman, şartları neler, İngilizce şartı var mı?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) başvurunuzunu yapabilirsiniz.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca başvuru yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

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