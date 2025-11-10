Gürsel Tekin’den SABAH’a özel açıklamalar! Hakkında şaibe olan gider aklanır gelir

İMAMOĞLU HOLDİNG TARTIŞMASI VAR

CHP'ye yönelik İmamoğlu Holding tartışması var. Neler söylemek istersiniz?

İmamoğlu Holding" ifadesi, Berhan Şimşek'e aittir. Kongrelerde para konuşulmasını kabul etmek mümkün değil. CHP delegesinin oyunun bu şekilde yönlendirilmesi akıl alır şey değil. Benim yöneticilik yaptığım dönemde böyle şeyler olmadı. Olsa hesabını ben veremezdim.



İSTİNAFI BEKLİYORUZ

Tek isteğimiz, istinaf başvurusunun sonucunun beklenmesi. O sonuç gelsin, görevi teslim ederiz. Başka hiçbir beklentimiz yok. Özgür Bey'e hatırlatmak isterim: Bu partide çok tartışmalı kongreler yaşandı ama sonunda herkes bir araya gelip partiye yara aldırmadan devam etti. Bugün de bunu yapmak mümkün. Bakın o kadar çok baskı altındayız ki geçici kurul üyesi Zeki Şen kalp krizi geçirdi. Şimdi durumu iyi şükürler olsun. Yurtdışından trollerle bizi sürekli saldırılarda bulunuyorlar.



ONLARA 'ŞER TV' DİYORUM

Sözcü, Halk TV ve Now... Ben onlara "Şer TV" diyorum. Beni 40 gün ekrana çıkarmadılar. Ama Aziz İhsan Aktaş'ın ortaklarını, arkadaşlarını çıkardılar. Onlara rağmen ekranlara çıkacağım ve gözlerinin içine bakarak kimlerle iş tuttuklarını anlatacağım. Benim en çok zoruma giden buydu. Eskiden sürekli ekranlarına çıkarıyorlardı. Ama onlara rağmen o televizyonların ekranlarına çıkacağım ve onların gözlerinin içine bakarak hangi organizasyonun içinde olduklarını, nasıl günah işlediklerini söyleyeceğim.



'BU SÖZÜ ONA YAKIŞTIRAMADIM'

Özgür Özel'in 'tahammül ediyoruz açıklaması' bizi üzdü. Birlikte çalıştık, uzun yıllar emek verdik. Benim gibi bu partinin okulunda yetişmiş, 40 yıldır yalnızca hizmet etmiş bir insana böyle bir söz yakışmaz. Keşke o sözleri söylemek yerine, "Bu partiyi kim mahkeme koridorlarına düşürdü?" diye sorsaydı.