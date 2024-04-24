Haçlı iftirası: Sözde Ermeni soykırımı safsatası

ZULME TÜRKLER UĞRADI

SABAH'a konuşan Tarihçi Prof. Dr. Salim Gökçen, "Yunan İsyanı'ndan yani 1821'den 1922'ye kadar 100 yıllık süreçte yaklaşık 5 buçuk milyon Türk Avrupa'dan sürülmüş ve 5 milyondan fazla Türk de bu sırada öldürülmüştür. 100 yıl içinde asıl etnik temizlik Türklere karşı yürütülmüştür. Osmanlı Arşiv kaynakları ve diğer ülkelerin konsolosluk ve dışişleri belgeleri incelendiğinde görülmektedir ki, 1905 ile 1920 yılları arasında 529.395 Türk, Ermeniler ve Hınçak - Taşnak çeteleri tarafından katledilmiştir. Yaklaşık olarak Erzurum'da 50 bin, Van'da 45 bin, Kars'ta 17 bin, Iğdır'da 15 bin, Erzincan'da 13 bin, Diyarbakır'da 12 bin, Muş'ta 10 bin olmak üzere daha birçok yerde toplam 529 bin 395 sivil Türk, Ermeni çeteleri tarafından katledilmiştir." dedi.



