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Haberler Galeri Haçlı iftirası: Sözde Ermeni soykırımı safsatası
Giriş Tarihi: 24.04.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 06:19

Haçlı iftirası: Sözde Ermeni soykırımı safsatası

Tarihi şan ve şerefle dolu Türk milletini uluslararası siyasi arenada zor duruma düşürmek için Ermeni diasporası tarafından, her yıl 24 Nisan'da 1915 olayları ve sözde 'Ermeni Soykırımı' yalanını gündeme getiriyor. Tarihi vesikalar, Ermeni çetecilerin, Osmanlı'nın en zor döneminde Türk milletini arkadan vurduğunu gösterse de, dış güdümlü Ermeni diasporası, gerçekleri ısrarla çarpıtıyor. SABAH'a konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü Profesörü Salim Gökçen, "1821'den 1922'ye kadar 100 yıllık süreçte yaklaşık 5 buçuk milyon Türk Avrupa'dan sürülmüş ve 5 milyondan fazla Türk de bu sırada öldürülmüştür. 100 yıl içinde asıl etnik temizlik Türklere karşı yürütülmüştür. 1905 ile 1920 yılları arasında 529.395 Türk, Ermeniler ve Hınçak - Taşnak çeteleri tarafından katledilmiştir. Yaklaşık olarak Erzurum'da 50 bin, Van'da 45 bin, Kars'ta 17 bin, Iğdır'da 15 bin, Erzincan'da 13 bin, Diyarbakır'da 12 bin, Muş'ta 10 bin olmak üzere daha birçok yerde toplam 529 bin 395 sivil Türk, Ermeni çeteleri tarafından katledilmiştir." dedi.

HARUN SEKMEN
Haçlı iftirası: Sözde Ermeni soykırımı safsatası

Mazisi tertemiz olan ve 5 bin yıllık tarihinde en ufak bir soykırım ya da sömürge lekesi olmayan Türk milletine yönelik, Ermeni diasporası tarafından atılan soykırım iftirasını tarihi gerçekler çürütüyor. 24 Nisan 1915 tarihinde yaşananları bahane ederek, Türk milletine soykırım iftirası atan Ermeni diasporası ve Batılı devletler hiçbir gerçeklik payı olmayan soykırım safsatasını gündemde tutuyor. Tarihi veriler ise esas zulme ve sistematik bir soykırıma maruz kalanın Türk milleti olduğunu gösteriyor.

Haçlı iftirası: Sözde Ermeni soykırımı safsatası

ZULME TÜRKLER UĞRADI
SABAH'a konuşan Tarihçi Prof. Dr. Salim Gökçen, "Yunan İsyanı'ndan yani 1821'den 1922'ye kadar 100 yıllık süreçte yaklaşık 5 buçuk milyon Türk Avrupa'dan sürülmüş ve 5 milyondan fazla Türk de bu sırada öldürülmüştür. 100 yıl içinde asıl etnik temizlik Türklere karşı yürütülmüştür. Osmanlı Arşiv kaynakları ve diğer ülkelerin konsolosluk ve dışişleri belgeleri incelendiğinde görülmektedir ki, 1905 ile 1920 yılları arasında 529.395 Türk, Ermeniler ve Hınçak - Taşnak çeteleri tarafından katledilmiştir. Yaklaşık olarak Erzurum'da 50 bin, Van'da 45 bin, Kars'ta 17 bin, Iğdır'da 15 bin, Erzincan'da 13 bin, Diyarbakır'da 12 bin, Muş'ta 10 bin olmak üzere daha birçok yerde toplam 529 bin 395 sivil Türk, Ermeni çeteleri tarafından katledilmiştir." dedi.

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Haçlı iftirası: Sözde Ermeni soykırımı safsatası

TARİHİ VERİLER ÇARPTIRILIYOR
Ermenistan'ın ve Batılı devletlerin Türkiye karşıtı bir tavırla sözde soykırım iddialarına sahip çıktığına değinen Gökçen, "Başta ABD ve Fransa olmak üzere bazı ülkelerin bu konuda yani tarihte olup biten, tarihsel nitelik taşıyan bir konuda siyasal kararlar almakta oluşları gözlemlenmektedir. Oysa 1915 yılında olanlar bir soykırımı değil, I. Dünya Savaşı çerçevesindeki Osmanlı-Rus savaşında, önce Ruslar sonra da Fransızlar tarafından kışkırtılan Ermenilerin 2 ülke arasındaki savaşa içerden katılmaları sırasında ortaya çıkan bir gelişmeydi.
Çünkü soykırımı, 'Génocide' demektir. Bu da ırksal, dinsel ya da ulusal bir grubun sistematik bir biçimde yok edilmesi anlamına gelir. 1915'te gelişen olaylara 'Génocide' tanımını kullanmak, tarih felsefesi açısından tarihi saptıran, tam bir zorlama tanım olur." şeklinde konuştu.

Haçlı iftirası: Sözde Ermeni soykırımı safsatası

SOYKIRIM İFTİRASI
Tarihin her döneminde Türklerin tertemiz kaldığına değinen Prof. Gökçen, "Savaş içinde ayaklanarak kendisine karşı savaşa katılan Ermenilere karşı Osmanlı Devleti'nin uyguladığı tedbirleri soykırımı olarak kabul etmek doğru değildir. Bugün Türklere, soykırım yapmakla suçlanan bir millet yaftası yapıştırılmaya çalışılmaktadır.
Ne Türklerin 5 bin yıllık devlet geleneğinde ne de aziz Türk milletinin kurmuş olduğu medeniyetlerde
soykırım veya katliam gibi yüz karası bir hadise ile karşılaşmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Haçlı iftirası: Sözde Ermeni soykırımı safsatası

SİYASETÇİLERİN DEĞİL TARİHÇİLERİN İŞİ
Ermeni çetecilerin en zor zamanda Türk milletine saldırdıklarını kaydeden Gökçen, "I. Dünya Savaşının devam ettiği bir dönemde, bir yandan cephelere asker, mühimmat ve ihtiyaç maddelerinin sevk ve idaresiyle meşgul olan devlet, diğer taraftan da ülke içinde geniş çaplı olaylara neden olacağını öngördüğü Ermeni hareketine karşı tedbir aramaktadır. Bu süreçte önce Ermenilerin elindeki kaçak silahlara el konulması ve ordudaki Ermenilerin silahlı görevlerden uzaklaştırılması yoluna gidilir. Tarihsel olaylar, yaşandığı koşullar içerisinde siyasetçiler tarafından değil, tarihçiler tarafından değerlendirilmesi gereken olaylardır." dedi.

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