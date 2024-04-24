Giriş Tarihi: 24.04.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
06:19
Haçlı iftirası: Sözde Ermeni soykırımı safsatası
Tarihi şan ve şerefle dolu Türk milletini uluslararası siyasi arenada zor duruma düşürmek için Ermeni diasporası tarafından, her yıl 24 Nisan'da 1915 olayları ve sözde 'Ermeni Soykırımı' yalanını gündeme getiriyor. Tarihi vesikalar, Ermeni çetecilerin, Osmanlı'nın en zor döneminde Türk milletini arkadan vurduğunu gösterse de, dış güdümlü Ermeni diasporası, gerçekleri ısrarla çarpıtıyor. SABAH'a konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü Profesörü Salim Gökçen, "1821'den 1922'ye kadar 100 yıllık süreçte yaklaşık 5 buçuk milyon Türk Avrupa'dan sürülmüş ve 5 milyondan fazla Türk de bu sırada öldürülmüştür. 100 yıl içinde asıl etnik temizlik Türklere karşı yürütülmüştür. 1905 ile 1920 yılları arasında 529.395 Türk, Ermeniler ve Hınçak - Taşnak çeteleri tarafından katledilmiştir. Yaklaşık olarak Erzurum'da 50 bin, Van'da 45 bin, Kars'ta 17 bin, Iğdır'da 15 bin, Erzincan'da 13 bin, Diyarbakır'da 12 bin, Muş'ta 10 bin olmak üzere daha birçok yerde toplam 529 bin 395 sivil Türk, Ermeni çeteleri tarafından katledilmiştir." dedi.