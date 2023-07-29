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Giriş Tarihi: 29.07.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 10:53

Hafize Gaye Erkan ilk sınavını başarıyla verdi: Süreç yönetiminin altın kuralları… Faiz, kur, enflasyon

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşe yazısında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası İdare Merkezi'nde gerçekleştirdiği yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı toplantısını kaleme aldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ilk sınavını başarıyla verdiğini ve performansının etkileyici olduğunu vurguladı. "Gerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gerekse Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın önünde bir fırsat penceresi açılmıştır. Onların başarısı, şahsi hanelerinden çok Türkiye'nin başarısı olacaktır" ifadelerini kullandı. İşte Okan Müderrisoğlu'nun o yazısı...

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Hafize Gaye Erkan ilk sınavını başarıyla verdi: Süreç yönetiminin altın kuralları… Faiz, kur, enflasyon…

Kabul edelim ki Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kamuoyu ve medya önündeki ilk sınavını başarıyla verdi. Performansı etkileyiciydi. Nitekim Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından yapılan yorumlar da oldukça olumluydu. Ama Türkiye tecrübesi esas alınırsa, tek kişi üzerine oyun kurmaya hevesli piyasa aktörlerinin gazına da gelmemek gerekiyor! Elbette, nedenlerini izah edeceğim ama önce gözlemlerimi paylaşayım:

Hafize Gaye Erkan ilk sınavını başarıyla verdi: Süreç yönetiminin altın kuralları… Faiz, kur, enflasyon…

Sn. Başkan, görevi üstlenmeden önce, Türkiye ekonomisinin gerçeklerini, siyasi dinamikleri ve Merkez Bankası'nın kadrosunu iyi çalışmış.

Sunumunda... Öne çıkarılan başlıklardaki seçicilik, farklı hedef kitle ve ilgi alanlarına dokunuş, anlatımda akıcılık ustacaydı.

İzleyenleri belli bir alana odaklamayı aynı zamanda polemikten uzak durmayı hedefliyordu.

Düne takılıp kişisel konularda patinaj yapmak yerine ileriye bakmayı esas alıyordu.

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Hafize Gaye Erkan ilk sınavını başarıyla verdi: Süreç yönetiminin altın kuralları… Faiz, kur, enflasyon…

Muhtemel sorulara ve soru soracak isimlerin profillerine hazırlık yapıldığı anlaşılıyordu.

Sonda verilecek mesajı başta vererek, kendisine geniş alan açıyordu.

Kıyafet seçimi, saç stili, aksesuar (ay yıldızlı broş) tercihi de profesyonelceydi.

Hafize Gaye Erkan ilk sınavını başarıyla verdi: Süreç yönetiminin altın kuralları… Faiz, kur, enflasyon…

Takdir edilir ki...

Kritik kurumların başına geçen isimlerin özgeçmişi, üslubu, icra biçimi merak uyandırır ve büyüteç altına alınır. Haliyle biz de genel kuralın istisnası olamadık. Dışarıdan bakan gözle kısa bir özet yaptık.

Hafize Gaye Erkan ilk sınavını başarıyla verdi: Süreç yönetiminin altın kuralları… Faiz, kur, enflasyon…

Gelelim konumuzun "bam teline!"

Bir ekonomik programın güven vermesi ve uygulanabilir olması bazı ön şartlara bağlıdır. Ve şimdilerde pompalanmak istendiği gibi Merkez Bankası ve elindeki araçlar bu süreçlerin en başında değildir.

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