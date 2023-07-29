Hafize Gaye Erkan ilk sınavını başarıyla verdi: Süreç yönetiminin altın kuralları… Faiz, kur, enflasyon…

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşe yazısında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası İdare Merkezi'nde gerçekleştirdiği yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı toplantısını kaleme aldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ilk sınavını başarıyla verdiğini ve performansının etkileyici olduğunu vurguladı. "Gerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gerekse Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın önünde bir fırsat penceresi açılmıştır. Onların başarısı, şahsi hanelerinden çok Türkiye'nin başarısı olacaktır" ifadelerini kullandı. İşte Okan Müderrisoğlu'nun o yazısı...