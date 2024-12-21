Hainlerin oyununu Turkuvaz Medya bozdu: FETÖ’ye karşı mücadele eden yargı mensupları SABAH’a konuştu!

İFTİRALARLA MESLEKTEN ATTIRDILAR

O dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Turan Çolakkadı, FETÖ mensuplarının basını bir propaganda aracı olarak kullandığını belirterek, şunları söyledi: FETÖ yandaşı savcılar, soruşturma evresi gizli olmasına rağmen, basına yalan yanlış bilgi vermiş, bilgi vermesi gereken makamlara, mesela başsavcılara bilgi vermeden soruşturma yürütmüştür.