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Haberler Galeri Hainlerin oyununu Turkuvaz Medya bozdu: FETÖ'ye karşı mücadele eden yargı mensupları SABAH'a konuştu!
Giriş Tarihi: 21.12.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 06:25

Hainlerin oyununu Turkuvaz Medya bozdu: FETÖ'ye karşı mücadele eden yargı mensupları SABAH'a konuştu!

17-25 Aralık darbe girişiminin 11. yılında, o dönem örgüte karşı mücadele eden yargı mensupları SABAH'a konuştu. Emekli başsavcı Turan Çolakkadı, Zekeriya Öz'ün zayıf hukuk bilgisi ve pohpohlanmaya olan düşkünlüğüne dikkat çekerken, dönemin savcıları Mehmet Demir ve Fuzuli Aydoğdu, FETÖ'yle mücadelede Turkuvaz Medya'nın kritik rolünden bahsetti.

Muhammed UZUN
Hainlerin oyununu Turkuvaz Medya bozdu: FETÖ’ye karşı mücadele eden yargı mensupları SABAH’a konuştu!

FETÖ'nün yolsuzluk görünümlü darbe girişimi olan 17 Aralık kumpasının üzerinden 11 yıl geçti. Fetullahçı Terör Örgütü, elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti Hükümeti'ni hedef aldı.

Hainlerin oyununu Turkuvaz Medya bozdu: FETÖ’ye karşı mücadele eden yargı mensupları SABAH’a konuştu!

30 Mart 2014 yerel seçimlerine 3,5 ay kala başlatılan operasyon kapsamında, hükümet üyeleri ve çevreleri hukuk dışı yöntemlerle dinlendi, ses ve görüntü kayıtları montajlanarak servis edildi.

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Hainlerin oyununu Turkuvaz Medya bozdu: FETÖ’ye karşı mücadele eden yargı mensupları SABAH’a konuştu!

"Reza Zarrab grubu", "Fatih Belediyesi" ve "TOKİ grubu" olarak yürütülen 3 ayrı soruşturma aynı gün başlatıldı. Süreç içinde FETÖ'cü polisler görevden alındı, ağır ceza mahkemelerinde yargılanarak onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

Hainlerin oyununu Turkuvaz Medya bozdu: FETÖ’ye karşı mücadele eden yargı mensupları SABAH’a konuştu!

İFTİRALARLA MESLEKTEN ATTIRDILAR

O dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Turan Çolakkadı, FETÖ mensuplarının basını bir propaganda aracı olarak kullandığını belirterek, şunları söyledi: FETÖ yandaşı savcılar, soruşturma evresi gizli olmasına rağmen, basına yalan yanlış bilgi vermiş, bilgi vermesi gereken makamlara, mesela başsavcılara bilgi vermeden soruşturma yürütmüştür.

Hainlerin oyununu Turkuvaz Medya bozdu: FETÖ’ye karşı mücadele eden yargı mensupları SABAH’a konuştu!

FETÖ mensupları basını kullanarak, örgütün propagandasını yapmış, taraftar kazanmaya çalışmıştır. Kendinden olmayan, icraatlarına engel gördükleri kamu görevlilerine iftira atarak, onların tayin edilmesine, soruşturma geçirmesine, meslekten atılmasına sebebiyet vermiştir.

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