Giriş Tarihi: 21.12.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
06:25
Hainlerin oyununu Turkuvaz Medya bozdu: FETÖ'ye karşı mücadele eden yargı mensupları SABAH'a konuştu!
17-25 Aralık darbe girişiminin 11. yılında, o dönem örgüte karşı mücadele eden yargı mensupları SABAH'a konuştu. Emekli başsavcı Turan Çolakkadı, Zekeriya Öz'ün zayıf hukuk bilgisi ve pohpohlanmaya olan düşkünlüğüne dikkat çekerken, dönemin savcıları Mehmet Demir ve Fuzuli Aydoğdu, FETÖ'yle mücadelede Turkuvaz Medya'nın kritik rolünden bahsetti.