Halep’te neler oluyor? ABD-İsrail önceden planlamıştı: Suriye’de yine DEAŞ vari yeni bir oyun mu kuruluyor?

Bu yüzden İdlib'de kurulan denge de her an bozulabilirdi. Öyle de oldu. İki gün önce, rejim ve Rusya'nın sürekli bombalarla tehdit altında tuttuğu İdlib'i yöneten terör örgütü HTŞ ve bileşenleri harekete geçti ve kritik şehir Halep'i ele geçirdi.



