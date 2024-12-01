Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Halep'te neler oluyor? ABD-İsrail önceden planlamıştı: Suriye'de yine DEAŞ vari yeni bir oyun mu kuruluyor?
Giriş Tarihi: 01.12.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 06:36

Halep'te neler oluyor? ABD-İsrail önceden planlamıştı: Suriye'de yine DEAŞ vari yeni bir oyun mu kuruluyor?

Suriye'de son zamanların en hareketli saatleri yaşanıyor. HTŞ'nin Halep'i ele geçirmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'da olaylar çıkmaya başladı. Suriye'de kendi iktidarını korumak için yarım milyon vatandaşını acımadan katleden ve insanları göçe zorlayan Beşar Esad için son giderek yaklaşıyor. Bugünkü yazısında Halep ve Suriye'de yaşanan olaylara yer veren SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür; "Acaba Suriye'de yine DEAŞ vari yeni bir oyun mu kuruluyor?" dedi. Ayrıca Övür Suriye'de yaşanan bu gelişmelerin ABD-İsrail tarafından daha önceden planlandığını dile getirdi. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
Halep’te neler oluyor? ABD-İsrail önceden planlamıştı: Suriye’de yine DEAŞ vari yeni bir oyun mu kuruluyor?

Zamanlama manidar da olsa, HTŞ ve bileşenlerinin Halep'i ele geçirmesi, siyasi dengeleri sarssa da kimseyi şaşırtmadı. Eninde sonunda böyle bir çıkış olacaktı.

Halep’te neler oluyor? ABD-İsrail önceden planlamıştı: Suriye’de yine DEAŞ vari yeni bir oyun mu kuruluyor?

Çünkü Esad rejiminin Suriye'yi kurtarmak gibi bir derdi yoktu. Hiçbir çözüm üretmediği gibi çözüm önerilerine de sıcak bakmadı ve muhalefetle bir araya gelmeye yanaşmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Halep’te neler oluyor? ABD-İsrail önceden planlamıştı: Suriye’de yine DEAŞ vari yeni bir oyun mu kuruluyor?

Bu yüzden İdlib'de kurulan denge de her an bozulabilirdi. Öyle de oldu. İki gün önce, rejim ve Rusya'nın sürekli bombalarla tehdit altında tuttuğu İdlib'i yöneten terör örgütü HTŞ ve bileşenleri harekete geçti ve kritik şehir Halep'i ele geçirdi.

Halep’te neler oluyor? ABD-İsrail önceden planlamıştı: Suriye’de yine DEAŞ vari yeni bir oyun mu kuruluyor?

Kadim kent Halep, Suriye iç savaşının en kritik şehriydi. O günlerde sosyolojisine uygun olarak rejime muhalif olanların elindeydi. Ama 2016 yılında Rusya'nın hava, İran'ın da kara desteğiyle rejim tarafından geri alınacak ve Halep'in sosyolojisini değiştirecek süreç başlayacaktı.

Halep’te neler oluyor? ABD-İsrail önceden planlamıştı: Suriye’de yine DEAŞ vari yeni bir oyun mu kuruluyor?

Bu sonucu, Suriye'de kirli iktidarı için yarım milyon insanın ölümüne yol açan, milyonları göç ettiren Beşar Esad, "zafer" olarak niteleyecekti.

SON DAKİKA