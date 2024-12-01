Giriş Tarihi: 01.12.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
06:36
Halep'te neler oluyor? ABD-İsrail önceden planlamıştı: Suriye'de yine DEAŞ vari yeni bir oyun mu kuruluyor?
Suriye'de son zamanların en hareketli saatleri yaşanıyor. HTŞ'nin Halep'i ele geçirmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'da olaylar çıkmaya başladı. Suriye'de kendi iktidarını korumak için yarım milyon vatandaşını acımadan katleden ve insanları göçe zorlayan Beşar Esad için son giderek yaklaşıyor. Bugünkü yazısında Halep ve Suriye'de yaşanan olaylara yer veren SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür; "Acaba Suriye'de yine DEAŞ vari yeni bir oyun mu kuruluyor?" dedi. Ayrıca Övür Suriye'de yaşanan bu gelişmelerin ABD-İsrail tarafından daha önceden planlandığını dile getirdi. İşte Övür'ün o yazısı...