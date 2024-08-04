Giriş Tarihi: 04.08.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
09:07
HALK TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu bildiğini okudu: İşte milyon dolarlık kaçak villayla ilgili o rapor!
Cumhuriyet Halk Partisi'nin fondaş medyası HALK TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, İstanbul Sarıyer'de tam 4.5 milyon dolara boğaz manzaralı kaçak villa inşa etti. Yargılanan Mahiroğlu, vurulan mühürleri iki kez kırarak tüm itirazlara rağmen inşaatı bitirdi. SABAH, o villanın son halini görüntülerken kaçak yapıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu dikkat çekti.