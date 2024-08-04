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Giriş Tarihi: 04.08.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 09:07

HALK TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu bildiğini okudu: İşte milyon dolarlık kaçak villayla ilgili o rapor!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin fondaş medyası HALK TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, İstanbul Sarıyer'de tam 4.5 milyon dolara boğaz manzaralı kaçak villa inşa etti. Yargılanan Mahiroğlu, vurulan mühürleri iki kez kırarak tüm itirazlara rağmen inşaatı bitirdi. SABAH, o villanın son halini görüntülerken kaçak yapıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu dikkat çekti.

ATAKAN IRMAK
BARIŞ SAVAŞ
Batuhan ALTINBAŞ
HALK TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu bildiğini okudu: İşte milyon dolarlık kaçak villayla ilgili o rapor!

İstanbul'un Sarıyer İlçesi Kireçburnu Mahallesi, İsak Sokak'ta yer alan İzmirli Villları Sitesi'ndeki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak kaçak inşaatını sürdürmeye devam etmişti. SABAH'ın ısrarlı yayınları yargı ve bürokrasiyi harekete geçirmiş, kaçak inşaatla ilgili Mahiroğlu'na "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, 3 kişilik bilirkişi heyetiyle kaçak villa inşaatında keşif yapmış ve rapor hazırlamıştı.

HALK TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu bildiğini okudu: İşte milyon dolarlık kaçak villayla ilgili o rapor!

BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN İKİNCİ KEŞİF

Davanın geçtiğimiz duruşmalarında, Mahiroğlu'nun avukatı gerekli düzenlemeleri yaparak villayı imara uygun hale getirdiklerini iddia ederek ek bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti. Mahkeme de talep doğrultusunda ek bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek, 3 kişilik bilirkişi heyetinin yeniden inceleme yapmasına hükmetti. Heyet yeni inceleme yaptı, her detayı fotoğrafladı.

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HALK TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu bildiğini okudu: İşte milyon dolarlık kaçak villayla ilgili o rapor!

GEÇEN YILKİ ÖLÇÜMLERLE AYNI

Ek bilirkişi raporu hazırlanıp mahkemeye sunuldu. SABAH'ın ulaştığı raporda, heyetin geçtiğimiz yıl kasım ayında yaptığı keşif sırasında, yapının kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısmı, taşıyıcı sistem bölümü, çatı örtüsü ve dış duvar işlerinin tamamlandığının tespit edildiği hatırlatıldı. Yeniden yapılan bu keşifte de, yapının dış kapı ve pencere işleri, tesisat alt yapısı, iç sıvaları, dış cephe kaplamaları tamamlandığı saptandı. İnşaatın ilerlediğinin görüldüğü belirtilen raporda, yeniden yapılan ölçümler ile geçtiğimiz yıl yapılan keşif sırasında yapılan ölçümlerin aynı olduğuna vurgu yapıldı.

HALK TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu bildiğini okudu: İşte milyon dolarlık kaçak villayla ilgili o rapor!

DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZI GEREKTİREN BİR ŞEY YOK

Bilirkişi heyeti, bir önceki bilirkişi raporunda sunulan görüşlerinde herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirecek bir hususun bulunmadığını belirterek, kendilerinden istenen açıklamaların zaten dosya içeriğinde bulunduğunu, bu sebeple ilk raporun geçerliliğini koruduğu değerlendirmesinde bulundu.

HALK TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu bildiğini okudu: İşte milyon dolarlık kaçak villayla ilgili o rapor!

İLK RAPORDAKİ TESPİTLER YENİDEN DİLE GETİRİLDİ

Bilirkişi heyeti ek raporunda, ilk raporunda tespit ettiği usulsüzlükleri yeniden sıraladı. Buna göre; iskanlı ana yapının bodrum katına 297 metre kare ilave alan yapıldı. Bodrum kata ilave edilen 197 metre kare alanın üst kısmının zemin kat seviyesi teras olarak yapıldı. Yapının çatısı kaldırılarak 122.66 metre karelik yeni kat ilave edildi. İskanlı ana yapının tamamında güçlendirme yapıldı.

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