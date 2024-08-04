HALK TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu bildiğini okudu: İşte milyon dolarlık kaçak villayla ilgili o rapor!

GEÇEN YILKİ ÖLÇÜMLERLE AYNI

Ek bilirkişi raporu hazırlanıp mahkemeye sunuldu. SABAH'ın ulaştığı raporda, heyetin geçtiğimiz yıl kasım ayında yaptığı keşif sırasında, yapının kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısmı, taşıyıcı sistem bölümü, çatı örtüsü ve dış duvar işlerinin tamamlandığının tespit edildiği hatırlatıldı. Yeniden yapılan bu keşifte de, yapının dış kapı ve pencere işleri, tesisat alt yapısı, iç sıvaları, dış cephe kaplamaları tamamlandığı saptandı. İnşaatın ilerlediğinin görüldüğü belirtilen raporda, yeniden yapılan ölçümler ile geçtiğimiz yıl yapılan keşif sırasında yapılan ölçümlerin aynı olduğuna vurgu yapıldı.