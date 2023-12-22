Giriş Tarihi: 22.12.2023 06:44
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
06:47
HALK TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu devlete meydan okuyor! Çifte suç duyurusuna rağmen kaçağa devam
Halk TV Patronu, işadamı Cafer Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İsak Sokak'ta yer alan İzmirli Villaları Sitesindeki villasında kaçak inşaat çalışmalarına devam ederken ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mahiroğlu'nun villasındaki kaçak inşai faaliyete ilişkin hakkında yapılan iki ayrı suç duyurusuna rağmen kaçak yapılaşmayı sürdürdüğü ortaya çıktı.