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Haberler Galeri HALK TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu devlete meydan okuyor! Çifte suç duyurusuna rağmen kaçağa devam
Giriş Tarihi: 22.12.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 06:47

HALK TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu devlete meydan okuyor! Çifte suç duyurusuna rağmen kaçağa devam

Halk TV Patronu, işadamı Cafer Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İsak Sokak'ta yer alan İzmirli Villaları Sitesindeki villasında kaçak inşaat çalışmalarına devam ederken ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mahiroğlu'nun villasındaki kaçak inşai faaliyete ilişkin hakkında yapılan iki ayrı suç duyurusuna rağmen kaçak yapılaşmayı sürdürdüğü ortaya çıktı.

HALK TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu devlete meydan okuyor! Çifte suç duyurusuna rağmen kaçağa devam

Bilindiği gibi Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın önerisi üzerine Cafer Mahiroğlu Sarıyer Kireçburnmu'ndan bir villa satın aldı. Geçtiğimiz yıl söz konusu villadaki kaçak inşai faaliyetlere başlayan Mahiroğlu, SABAH'ın olayı gündeme getirmesi ardından bir süre faaliyetlerini durdurdu.

HALK TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu devlete meydan okuyor! Çifte suç duyurusuna rağmen kaçağa devam

Geçtiğimiz aylarda yeniden kaçak yapılaşmaya başlayan Mahiroğlu, 300 metrelik villayı 600 metreye çıkardı.

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HALK TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu devlete meydan okuyor! Çifte suç duyurusuna rağmen kaçağa devam

Mahiroğlu, kaçak inşaatı, villanın üst kısmında yer alan ve site sakinlerinin hem basketbol hem de tenis oynadığı alana kadar büyüttü. Göz göre göre süren hukuk dışı inşaat çalışmasına dahil edilen bu bölümün, kış bahçesi ve karşılama koridoru olarak değerlendirileceği ileri sürüldü.

HALK TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu devlete meydan okuyor! Çifte suç duyurusuna rağmen kaçağa devam

Mahiroğlu, altında 100 metrekare kaçak oturum alanı olan bölümün üzerini yüksek kalite epoksi zeminle kaplattı, buradan havuza da direkt açılan bir kapı yaptırdı.

HALK TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu devlete meydan okuyor! Çifte suç duyurusuna rağmen kaçağa devam

ÇİFTE MÜHÜR

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaziçi kanuna tabi olan, Boğaziçi öngörünümündeki villayı satın aldıktan sonra yaptığı kaçak yapılaşmanın fark edilmesi üzerine önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından daha sonra da Boğaziçi Öngörünümü'nde asil sorumluluk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendiği aktarıldı.

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