Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan Eren Erdem’e şok suçlama: YouTuber’lara 150 bin TL ödüyor...

Giriş Tarihi: 29.07.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 17:01

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı değişim tartışmaları hız kesmedi. Koltuk savaşında, parti gerildi. Gizli darbe toplantısının ifşa olması ile CHP'de taraflar kendini iyice belli etti… Tam da bu sırada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, fondaş Halk TV ile tüm ilişkilerin sonlandırıldığını söyledi. Para akışı kesilen Halk TV ile CHP arasında kılıçlar çekildi… Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan CHP'ye ardı ardına suçlamalar geldi. Eren Erdem için "Ergen düşüncesine sahip birisi" diyen Mahiroğlu'nun o iddiası şaşkına çevirdi: Trol ordusu kuruyor… Özellikle YouTuber'lara 100-150 bin TL...