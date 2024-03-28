Halkbank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemde. Promosyon yarışında özel bankaların gerisinde kalan kamu bankaları için düğmeye basıldı. Kamu bankalarının emekli promosyonu ödemeleri artış yaşadı. Akabinde ise yeni zamlı promosyon tutarları maaşını Halkbank'a taşımak isteyen emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Bakan Işıkhan'ın açıklaması doğrultusunda başvuru süreci tamamlanan emeklilerin promosyonları 28 Mart itibarıyla yatırılmaya başlanacak. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek? İşte, 2024 Halkbank emekli promosyonu miktarı…