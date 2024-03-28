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Haberler Galeri Halkbank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?
Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 11:25

Halkbank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

Halkbank emekli promosyonu ücretleri 2024 Mart ayı itibarıyla güncellendi. Özel bankaların promosyon ödemeleri 15 bin TL'yi bulurken bu yarışta geride kalan kamu bankaları için de harekete geçildi. Kamu bankalarının promosyon ödemeleri artırıldı. Bu noktada maaşını bu bankaya taşımak isteyen SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri Halkbank emekli promosyonu tutarı, başvuru şartları ve ödeme tarihleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Bakan Vedat Işıkhan, başvuru süreci tamamlanan emeklilerin promosyonlarının yatırılmaya başlanacağı tarihi açıklamıştı. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Halkbank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemde. Promosyon yarışında özel bankaların gerisinde kalan kamu bankaları için düğmeye basıldı. Kamu bankalarının emekli promosyonu ödemeleri artış yaşadı. Akabinde ise yeni zamlı promosyon tutarları maaşını Halkbank'a taşımak isteyen emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Bakan Işıkhan'ın açıklaması doğrultusunda başvuru süreci tamamlanan emeklilerin promosyonları 28 Mart itibarıyla yatırılmaya başlanacak. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek? İşte, 2024 Halkbank emekli promosyonu miktarı…

Halkbank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ ARTIRILDI!

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilere promosyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili açıklamasında "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Halkbank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre Halkbank promosyon ücretleri, aylığa göre 8 bin - 12 bin TL arasında olacak.

Halkbank emekli promosyon ücretleri açıklandı. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Emekli maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Halkbank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

28.03.2024 tarihinden itibaren aşağıda yer alan tutarlarda yeni dönem promosyon ödemelerine başlanacaktır.

Maaş tutarı 10.000 TL - 14.999,99 TL olanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL arası olanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL.

Halkbank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?

SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.

Promosyon ödemesi başvurularınızı; tüm Halkbank Şubelerimiz, ATM'lerimiz, Mobil ve İnternet Şubemiz ile Halkbank Dialog'dan gerçekleştirebilirsiniz.

Yapılan promosyon başvurularında, varsa önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilebilecektir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.''

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