Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
11:25
Halkbank emekli promosyonu tutarları değişti! 2024 Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL ödenecek?
Halkbank emekli promosyonu ücretleri 2024 Mart ayı itibarıyla güncellendi. Özel bankaların promosyon ödemeleri 15 bin TL'yi bulurken bu yarışta geride kalan kamu bankaları için de harekete geçildi. Kamu bankalarının promosyon ödemeleri artırıldı. Bu noktada maaşını bu bankaya taşımak isteyen SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri Halkbank emekli promosyonu tutarı, başvuru şartları ve ödeme tarihleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Bakan Vedat Işıkhan, başvuru süreci tamamlanan emeklilerin promosyonlarının yatırılmaya başlanacağı tarihi açıklamıştı. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler? İşte detaylar…