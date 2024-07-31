"Hamas lideri Haniye şehit edilmese Ağustos ayında TBMM'de hitap edecekti..."

"AĞUSTOS AYINDA TBMM'DE HİTAP EDECEKTİ"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini hatırlatan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Mahmut Abbas ve İsmail Haniye'nin aynı gün Meclis'te konuşma planı yapıldı. Haniye Ağustos ayında TBMM'de konuşma yapacaktı." dedi.

"MECLİS TATİLE GİRDİĞİ İÇİN ÖZEL BİR TOPLANTI OLARAK YAPILACAKTI"

İkilinin TBMM'de konuşma planı olduğunu söyleyen Çelik, "Biz katil Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşacağını öğrendiğimizde Cumhurbaşkanımız Erdoğan Mahmut Abbas ve İsmail Haniye'nin aynı gün aynı saatte Meclis'te konuşması planını yaptık. Mahmut Abbas sağlık sorunlarını öne sürerek gelmedi. Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. Meclis tatile girdiği için özel bir toplantı olarak yapılacaktı. Hem Abbas'ın hem Haniye'nin aynı gün Meclis'te konuşma planı vardı." ifadelerini kullandı.