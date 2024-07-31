Giriş Tarihi: 31.07.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
11:11
"Hamas lideri Haniye şehit edilmese Ağustos ayında TBMM'de hitap edecekti..."
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi alma törenine katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye bulunduğu konutta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesine Türkiye'den ilk tepkiler geldi. A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Haniye şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. Ağustos'ta Meclis'te konuşma yapmasını planlamıştık" ifadelerine yer verdi.