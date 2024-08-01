Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastı neyin işareti? Sadece bölgesel değil küresel dengeler bile şaştı
Giriş Tarihi: 01.08.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 07:14

Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastı neyin işareti? Sadece bölgesel değil küresel dengeler bile şaştı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ölümü dünya gündemine bomba gibi düştü. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bölgesel ve küresel dengelerin altına dinamit koyan Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikastının neyin işareti olduğunu ve cevap bekleyen soruları anlatan bir yazı yazdı. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastı neyin işareti? Sadece bölgesel değil küresel dengeler bile şaştı

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için geldiği başkent Tahran'da suikasta uğraması, neresinden bakarsanız bakın, sadece bölgeyi değil küresel dengeleri de sarsabilecek bir olay.

Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastı neyin işareti? Sadece bölgesel değil küresel dengeler bile şaştı

Olağan şüphelinin İsrail olması, hatta arka planda İran'ın iç hesaplaşmaları, konuğunu koruyamaması, şüphe yaratan ABD'yle gizli kapaklı ilişkileri ya da İran'da CIA-MOSSAD gibi Batılı istihbarat örgütlerinin cirit atması gibi iddialar seslendirilse de gerçekleşen olay etkileri bakımından çok daha büyük bir küresel hesaba dayanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastı neyin işareti? Sadece bölgesel değil küresel dengeler bile şaştı

Hem Lübnan hem de Haniye saldırısı öncesi dünyadaki tabloya bakın. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'i soykırım suçlusu ilan ediyor, o sürece destek veren Güney Afrika'dan İspanya'ya, Brezilya'dan İrlanda'ya dünyanın 150'ye yakın ülkesi çok açık biçimde "iki devletli çözüm" formülüne sahip çıkıyor.

Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastı neyin işareti? Sadece bölgesel değil küresel dengeler bile şaştı

Bunun üstüne Çin'in Filistin örgütlerini birleştiren siyasi hamlesi ve Başkan Erdoğan'ın dolaylı da olsa küresel korku duvarlarını yıkan "İsrail'e de gireriz" çıkışı geliyor.

Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastı neyin işareti? Sadece bölgesel değil küresel dengeler bile şaştı

Dünyadaki siyasi hava büyük oranda Filistin ve Gazze'den yana esiyordu.
İşte tam bu noktada ABD, o utanç verici şovla devreye girdi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı, iki başkan adayıyla da samimi fotoğraflar verdi.

SON DAKİKA