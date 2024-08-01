Giriş Tarihi: 01.08.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
07:14
Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastı neyin işareti? Sadece bölgesel değil küresel dengeler bile şaştı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ölümü dünya gündemine bomba gibi düştü. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bölgesel ve küresel dengelerin altına dinamit koyan Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikastının neyin işareti olduğunu ve cevap bekleyen soruları anlatan bir yazı yazdı. İşte Övür'ün o yazısı...