Giriş Tarihi: 03.03.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
17:18
Hamza Dağ'dan eğitimde dev projeler: 100 kreş, 19 okul ve 10 bin TL destek sözü!
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, yerel seçim çalışmalarına devam etti. İzmir'de depreme dayanıklı alanlarla ilgili çalışma yapıldığını belirten Dağ, "Cumhurbaşkanımızla görüştük. Şehrimizi daha dirençli hale getireceğiz" dedi. Dağ, sözlerine şöyle devam etti: Şehrimizde yaşayıp üniversiteyi kazanmış her gencimize tek seferlik 10 bin lira eğitim destek bursu vereceğiz. Belediye olarak 10 okul, 100 kreş inşa edeceğiz