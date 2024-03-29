Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hastane yolunu 'bütçe yok' diyerek yapmayan İmamoğlu Koç'un golf sahasına asfalt döktü
Giriş Tarihi: 29.03.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 16:09

Hastane yolunu 'bütçe yok' diyerek yapmayan İmamoğlu Koç'un golf sahasına asfalt döktü

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu 'bütçe yok' diyerek yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu, Koç ailesinin Riva'daki golf sahasına özel yol yaparak asfalt döktü.

Hastane yolunu ’bütçe yok’ diyerek yapmayan İmamoğlu Koç’un golf sahasına asfalt döktü

Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçe yok diyerek yapmadı.

Hastane yolunu ’bütçe yok’ diyerek yapmayan İmamoğlu Koç’un golf sahasına asfalt döktü

İstanbul'un en büyük hastanesinin yolunu yapmayan İBB'nin, Koç ailesine özel yol yaptığı ortaya çıktı.

Hastane yoluna asfalt dökmeyen İmamoğlu, Koç ailesinin golf sahası için özel yol yaptı | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hastane yolunu ’bütçe yok’ diyerek yapmayan İmamoğlu Koç’un golf sahasına asfalt döktü

GOLF SAHASINA ÖZEL ASFALT
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütçesinin olmadığını iddia ederek Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.

Hastane yolunu ’bütçe yok’ diyerek yapmayan İmamoğlu Koç’un golf sahasına asfalt döktü

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı hastanenin yolunu yapmayan İBB Koç ailesine ait golf sahasının 2 kilometrelik yoluna özel asfalt döktü.

Hastane yolunu ’bütçe yok’ diyerek yapmayan İmamoğlu Koç’un golf sahasına asfalt döktü

Beykoz Riva'daki Koç ailesinin golf sahasına giden 2 km'lik toprak yola asfalt dökerek yol yaptı.

SON DAKİKA