Hastane yolunu ’bütçe yok’ diyerek yapmayan İmamoğlu Koç’un golf sahasına asfalt döktü

Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçe yok diyerek yapmadı. İstanbul'un en büyük hastanesinin yolunu yapmayan İBB'nin, Koç ailesine özel yol yaptığı ortaya çıktı. Hastane yoluna asfalt dökmeyen İmamoğlu, Koç ailesinin golf sahası için özel yol yaptı | Video GOLF SAHASINA ÖZEL ASFALT Vatandaşların yoğun olarak kullandığı hastanenin yolunu yapmayan İBB Koç ailesine ait golf sahasının 2 kilometrelik yoluna özel asfalt döktü. Beykoz Riva'daki Koç ailesinin golf sahasına giden 2 km'lik toprak yola asfalt dökerek yol yaptı.