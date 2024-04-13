Hatay’da artık kirli siyaset son bulacak! Seçim çalışmaları için tefeciden 32 milyon lira borç almışlar

"BEN DEĞİL, BİZ ŞİARI İLE BU BELEDİYEYİ YÖNETECEĞİZ"

Ben değil, biz şiarı ile bu belediyeyi yöneteceğiz. Biz bunları vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Borcun arkasına sığınıp hizmet yapmayacağımız anlamına gelmesin. Biz işimizi yapacağız.