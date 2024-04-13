Giriş Tarihi: 13.04.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
06:18
Hatay’da artık kirli siyaset son bulacak! Seçim çalışmaları için tefeciden 32 milyon lira borç almışlar
Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, belediyenin CHP'li Lütfü Savaş döneminden kalma 7 milyar TL'nin üzerinde borcu olduğunu açıkladı. Hatay'da kapalı kapılar ardında yürütülen kirli siyasetlerin son bulduğunu belirten Başkan Öntürk, "15 gün önce seçim çalışmaları için bir tefeciden 32 milyon TL para almışlar. Korkmayın artık bu aile şirketi devri sona erdi. Ben değil, biz şiarı ile bu belediyeyi yöneteceğiz" dedi.