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Haberler Galeri Hatay’da artık kirli siyaset son bulacak! Seçim çalışmaları için tefeciden 32 milyon lira borç almışlar
Giriş Tarihi: 13.04.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 06:18

Hatay’da artık kirli siyaset son bulacak! Seçim çalışmaları için tefeciden 32 milyon lira borç almışlar

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, belediyenin CHP'li Lütfü Savaş döneminden kalma 7 milyar TL'nin üzerinde borcu olduğunu açıkladı. Hatay'da kapalı kapılar ardında yürütülen kirli siyasetlerin son bulduğunu belirten Başkan Öntürk, "15 gün önce seçim çalışmaları için bir tefeciden 32 milyon TL para almışlar. Korkmayın artık bu aile şirketi devri sona erdi. Ben değil, biz şiarı ile bu belediyeyi yöneteceğiz" dedi.

MURAT KARAMAN
Hatay’da artık kirli siyaset son bulacak! Seçim çalışmaları için tefeciden 32 milyon lira borç almışlar

Hatay Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla Başkan Mehmet Öntürk'ün de katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Hatay’da artık kirli siyaset son bulacak! Seçim çalışmaları için tefeciden 32 milyon lira borç almışlar

Seçimlerin kazanılmasının ardından iki bayramı bir arada kutladıklarına ve Ramazan Bayramı'nı zaferle taçlandırdıklarına vurgu yapan Öntürk, bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak adına bayramlaşmaları geleneksel hale getireceklerini dile getirdi.

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Hatay’da artık kirli siyaset son bulacak! Seçim çalışmaları için tefeciden 32 milyon lira borç almışlar

SEÇİM ÇALIŞMALARI İÇİN BİR TEFECİDEN 32 MİLYON ALMIŞLAR

SABAH'a konuşan Baykan Öntürk, "Hataylılara 10 yıldır hiçbir hizmet yapılmamış. Nereye elimizi atsak pislik içinde ve borç batağında.

Hatay’da artık kirli siyaset son bulacak! Seçim çalışmaları için tefeciden 32 milyon lira borç almışlar

15 gün önce seçim çalışmaları için bir tefeciden 32 milyon TL para almışlar. Bunların hepsini belgeledik ve detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Belgeleri tek tek inceliyoruz. Artık bu aile şirketi devri sona erdi.

Hatay’da artık kirli siyaset son bulacak! Seçim çalışmaları için tefeciden 32 milyon lira borç almışlar

"BEN DEĞİL, BİZ ŞİARI İLE BU BELEDİYEYİ YÖNETECEĞİZ"

Ben değil, biz şiarı ile bu belediyeyi yöneteceğiz. Biz bunları vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Borcun arkasına sığınıp hizmet yapmayacağımız anlamına gelmesin. Biz işimizi yapacağız.

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