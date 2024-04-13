Hayalimdeki Düğün filminin konusu nedir? Hayalimdeki Düğün konusu ve oyuncuları

Giriş Tarihi: 13.04.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
20:38
Romantik ve aksiyon-komedi türündeki Hayalimdeki Düğün bu akşam TV'de izleyenlerle buluşacak. Başrollerinde Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Sônia Braga, Jennifer Coolidge, Lenny Kravitz ve Cheech Marin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Jason Moore yer alıyor. 13 Nisan Cumartesi akşamı izleyici ile buluşacak film, izleyenlerin gündeminde. Peki, Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?