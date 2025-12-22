Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dar ve sabit gelirli 2026’da güçlenecek

KOMŞU SOHBETİ
Çevreden söz ettik... Komşularımız.
Mehmet Şimşek dedi ki:
Göreceli olarak her anlamda daha ileri bir ülkeyiz.
Türkiye... Sanayide, üretimde, topyekûn kalkınmada, çevremize göre çok önde.
KAPAK
Kadın, erkek... Yaşlı, genç... Uçaktan inince çok kişi yanımıza geldi.
Özel uçağa değil... Ajet'e binen bir bakan... Herkesin hoşuna gitmiş.
Sıfır kibir... Mütevazı davranış... Yolcuların hatırını soran bir devlet adamı...
Aklımıza Hacı Bayram Veli'nin bir sözü geldi:
"Kibir, bele bağlanmış bir taş gibidir... Onunla ne uçulur ne de yüzülür."
Mehmet Şimşek'in tavrı, kibir abidelerine kapak olsun.