Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dar ve sabit gelirli 2026’da güçlenecek

ÜÇ BOYUTLU TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek anlatıyor... Dinleyelim:

Terörsüz Türkiye... Çok değerli bir konu... Ve üç boyutlu.

Birinci boyut... Kazanımlar endeksli boyut... Ülkenin kaynakları kalkınmaya kanalize edilecek... Başta bölgenin kalkınmasına... 47 yılda iki trilyon dolar, terörle mücadeleye harcandı.

İKİNCİ BOYUT... "YATIRIMLAR"



Terörsüz Türkiye'nin Doğu-Güneydoğu eksenli boyutu:

Altyapıya yatırım yapılacak.

Üniversite... Eğitim... İnsana yatırım... Bunlar yapıldı.

Türkiye'de en güçlü teşvikler Doğu Güneydoğu'ya verildi.

Buna rağmen... Terör nedeniyle... Özel sektör, arzulanan ölçüde bu bölgelere gelmedi.

Terörsüz Türkiye, Doğu ve Güneydoğu'nun yeni büyüme motoru olacak.

En genç nüfus... Verimli topraklar... Elverişli iklim... Güvenlik endişesi olmayınca dünyanın dört köşesinden yatırımcı gelecek.

Ve... Doğu, Güneydoğu, Türkiye'nin yeni imalat, sanayi merkezi olacak.