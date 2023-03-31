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Haberler Galeri HDP Kılıçdaroğlu'na istikameti verdi! İşte 7'li masanın yol haritası; Operasyon, Özerklik ve Öcalan'a özgürlük
Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 09:16

HDP Kılıçdaroğlu'na istikameti verdi! İşte 7'li masanın yol haritası; Operasyon, Özerklik ve Öcalan'a özgürlük

HDP, Yeşil Sol Partisi adı altında seçime gireceğini ve bu kapsamda desteklediği Kılıçdaroğlu ile masalarındaki gündem başlıklarını da açık eden seçim bildirgesini resmen açıkladı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan başta olmak üzere tüm FETÖ ve PKK'lılarda müebbet hapis alanların koşullu serbest bırakılması maddesi de bildirgede okundu. İşte Kılıçdaroğlu'nun son ortağı HDP'nin teröristlere saygı duruşu ile yapılan açıklamasından çok çarpıcı detaylar

MEHMET BARLAS
HDP Kılıçdaroğlu’na istikameti verdi! İşte 7’li masanın yol haritası; Operasyon, Özerklik ve Öcalan’a özgürlük

7'li koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etmiş. 7 yılık cumhurbaşkanlığı süresince bir kez bile tebessüm ettiğini görmediğimiz Sezer, görüşme sonrasında gazetecilere gülücükler dağıtıyordu. Mutlu bir şekilde, "Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum, kendisine başarılar diliyorum" dedi.

HDP Kılıçdaroğlu’na istikameti verdi! İşte 7’li masanın yol haritası; Operasyon, Özerklik ve Öcalan’a özgürlük

Ben cumhurbaşkanı adayı olsaydım Sezer'in beni desteklemesini istemezdim. Hatta yan yana fotoğraf bile vermezdim. Nedenine gelince...

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HDP Kılıçdaroğlu’na istikameti verdi! İşte 7’li masanın yol haritası; Operasyon, Özerklik ve Öcalan’a özgürlük

Bu ziyaret beni ister istemez 2000 yılına götürdü. Bülent Ecevit'in gördüğü bir rüya üzerine dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Sezer, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Halktan ve halkın değerlerinden kopuktu.

HDP Kılıçdaroğlu’na istikameti verdi! İşte 7’li masanın yol haritası; Operasyon, Özerklik ve Öcalan’a özgürlük

İnsanlardan kaçar, hiç ortalarda görünmez, ses tonunu bile kimse bilmezdi.

HDP Kılıçdaroğlu’na istikameti verdi! İşte 7’li masanın yol haritası; Operasyon, Özerklik ve Öcalan’a özgürlük

Türkiye, Sezer döneminde en büyük siyasi ve ekonomik krizleri yaşadı. Başbakan Ecevit'e Anayasa kitapçığını fırlatarak cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizinin fitilini ateşledi. Bu kriz sonrası Sezer'e "Nankör kedi" diyen Bülent Ecevit ve yardımcısı Hüsamettin Özkan'ın sarf ettiği sözler, devletin tepesindeki depremin etkisini daha da derinleştirdi. Akıllarda kalan tek icraatı, PKK'lı ve DHKP-C'li teröristleri affetmesiydi.

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