HDP Kılıçdaroğlu’na istikameti verdi! İşte 7’li masanın yol haritası; Operasyon, Özerklik ve Öcalan’a özgürlük

Türkiye, Sezer döneminde en büyük siyasi ve ekonomik krizleri yaşadı. Başbakan Ecevit'e Anayasa kitapçığını fırlatarak cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizinin fitilini ateşledi. Bu kriz sonrası Sezer'e "Nankör kedi" diyen Bülent Ecevit ve yardımcısı Hüsamettin Özkan'ın sarf ettiği sözler, devletin tepesindeki depremin etkisini daha da derinleştirdi. Akıllarda kalan tek icraatı, PKK'lı ve DHKP-C'li teröristleri affetmesiydi.

