Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
09:16
HDP Kılıçdaroğlu'na istikameti verdi! İşte 7'li masanın yol haritası; Operasyon, Özerklik ve Öcalan'a özgürlük
HDP, Yeşil Sol Partisi adı altında seçime gireceğini ve bu kapsamda desteklediği Kılıçdaroğlu ile masalarındaki gündem başlıklarını da açık eden seçim bildirgesini resmen açıkladı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan başta olmak üzere tüm FETÖ ve PKK'lılarda müebbet hapis alanların koşullu serbest bırakılması maddesi de bildirgede okundu. İşte Kılıçdaroğlu'nun son ortağı HDP'nin teröristlere saygı duruşu ile yapılan açıklamasından çok çarpıcı detaylar