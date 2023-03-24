Giriş Tarihi: 24.03.2023 07:45
Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
07:53
HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kitaplaştırdığı "İmralı Notları" isimli belgede bizzat HDP'lilerin ağzından HDP'nin aday belirlemedeki iradesinin Kandil'de olduğu bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Mehmet Barlas "Artık Kandil'in resmi adayı Kılıçdaroğlu'dur" başlıklı yazısının CHP'lileri rahatsız ettiğini aktardı ve çarpıcı ifadelerle tezini sürdürdü. PKK ve yan örgütlerinin hamisi olan ABD'ye de vurgu yapan Barlas "Kılıçdaroğlu, Kandil'in adayı" demek ile "Kılıçdaroğlu, Biden'ın adayı" demek arasında bir fark yok" dedi.