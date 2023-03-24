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Haberler Galeri HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil
Giriş Tarihi: 24.03.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 07:53

HDP'de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kitaplaştırdığı "İmralı Notları" isimli belgede bizzat HDP'lilerin ağzından HDP'nin aday belirlemedeki iradesinin Kandil'de olduğu bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Mehmet Barlas "Artık Kandil'in resmi adayı Kılıçdaroğlu'dur" başlıklı yazısının CHP'lileri rahatsız ettiğini aktardı ve çarpıcı ifadelerle tezini sürdürdü. PKK ve yan örgütlerinin hamisi olan ABD'ye de vurgu yapan Barlas "Kılıçdaroğlu, Kandil'in adayı" demek ile "Kılıçdaroğlu, Biden'ın adayı" demek arasında bir fark yok" dedi.

MEHMET BARLAS
HDP’de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Dünkü "Artık Kandil'in resmi adayı Kılıçdaroğlu'dur" başlıklı yazım CHP'lileri rahatsız etmiş. Gelin biraz Kandil'i konuşalım. Kandil, PKK'nın dağdaki üssüdür. Normal şartlarda terör örgütünün üç ayağı var: Kandil, İmralı ve Avrupa. Bir de hepsinin hamisi olan CIA ve ABD. Yani "Kılıçdaroğlu, Kandil'in adayı" demek ile "Kılıçdaroğlu, Biden'ın adayı" demek arasında bir fark yok. Şimdi konumuza dönelim.

HDP’de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Bana sosyal medyadan itiraz edenler, HDP'nin bir siyasi parti olduğunu, Kandil'le ilişkisinin bulunmadığını, adaylarının da HDP yetkili kurullarında belirlendiğini söylüyorlar. Yazı gün boyunca Twitter'da Türkiye gündemindeydi. HDP'liler ise yazıdan rahatsız değil. Çünkü her kelimesinin doğru olduğunu biliyorlar.

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HDP’de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Şimdi teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kitaplaştırdığı "İmralı Notları"ndan küçük bir alıntı yapmak istiyorum:

HDP’de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

"İdris Baluken: Bizden kaynaklı yanlışlar vardı. Bazı yerlerde yerelden aday gösterilmemesi oy kaybettirdi.
Abdullah Öcalan: Kim belirledi bunları?

HDP’de Kılıçdaroğlu itirafı: Adayımızı Kandil belirliyor! Parti Meclisi değil

Baluken: Seçim komisyonunun çalışmalarıyla belirlendi.
Öcalan: Kimdir bu seçim komisyonundakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi, yoksa siz mi belirlediniz?

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