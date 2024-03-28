Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
12:34
HDP’li Altan Tan’dan bomba itiraf: PKK’nın çatışmaya devam etmesini isteyenler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek!
CHP, Kandil'den gelen talimat sonrası terör örgütü PKK'nın maşası DEM Parti ile anlaştı. Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifaka imza attı. DEM'li isimler CHP listelerine yazıldı, adayları için CHP ile ortak mitingler yapıldı… Eski HDP Milletvekili Altan Tan da kirli ittifak hakkında itiraf gibi ifadeler kullandı: PKK'nın çatışmaya devam etmesini isteyenler İmamoğlu'na oy verecek!