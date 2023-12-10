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Haberler Galeri HEDEP CHP’ye kapıları kapattı! Yerel seçimde ittifak yok: Büyük bir yanılgı içindeler
Giriş Tarihi: 10.12.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 11:27

HEDEP CHP’ye kapıları kapattı! Yerel seçimde ittifak yok: Büyük bir yanılgı içindeler

Yerel seçimde ittifak konusunda İyi Parti'den olumsuz yanıt alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e HEDEP'ten de kötü haber geldi. HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK), Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ortaya çıktığını ifade ederken, HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da yerel seçimde ittifak konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sadece seçim zamanı geldiğinde HEDEP'i hatırladıklarını dile getiren Bakırhan, "Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme. Oyunu ver ama bize sorma." diyerek tepki gösterdi.

HEDEP CHP’ye kapıları kapattı! Yerel seçimde ittifak yok: Büyük bir yanılgı içindeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cuma günü eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

HEDEP CHP’ye kapıları kapattı! Yerel seçimde ittifak yok: Büyük bir yanılgı içindeler

Özgür Özel'in yerel seçimde ittifak yapmak için kapısını çaldığı İyi Parti ve HEDEP'ten olumsuz yanıt aldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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HEDEP CHP’ye kapıları kapattı! Yerel seçimde ittifak yok: Büyük bir yanılgı içindeler

İYİ PARTİ VE HEDEP'TEN OLUMSUZ YANIT

İyi Parti, CHP'nin yerel seçimde ittifak teklifini reddetti ve "81 il ve tüm seçim çevrelerinde seçime kendi adaylarıyla girme" kararını değiştirmedi.

HEDEP CHP’ye kapıları kapattı! Yerel seçimde ittifak yok: Büyük bir yanılgı içindeler

Bu kapsamda HEDEP'in tutumu merak ediliyor. HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK), Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ortaya çıktığını söyledi.

HEDEP CHP’ye kapıları kapattı! Yerel seçimde ittifak yok: Büyük bir yanılgı içindeler

HEDEP'TEN YENİ AÇIKLAMA: BİZİ YEDEK GÜÇ OLARAK GÖRÜYORLAR

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da konuyla ilgili açıklama yaptı. Seçim öncesi CHP ile ittifak söylentilerine ilişkin açıklama yapan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

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