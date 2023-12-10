Giriş Tarihi: 10.12.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 11:27

HEDEP CHP’ye kapıları kapattı! Yerel seçimde ittifak yok: Büyük bir yanılgı içindeler

Yerel seçimde ittifak konusunda İyi Parti'den olumsuz yanıt alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e HEDEP'ten de kötü haber geldi. HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK), Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ortaya çıktığını ifade ederken, HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da yerel seçimde ittifak konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sadece seçim zamanı geldiğinde HEDEP'i hatırladıklarını dile getiren Bakırhan, "Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme. Oyunu ver ama bize sorma." diyerek tepki gösterdi.