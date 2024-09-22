Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hint Okyanusu’ndan Aden Körfezi’ne küresel barış ve huzur Türk donanmasına emanet 
Giriş Tarihi: 22.09.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 07:23

Hint Okyanusu’ndan Aden Körfezi’ne küresel barış ve huzur Türk donanmasına emanet

Türk Deniz Kuvvetleri, küresel ve bölgesel krizler döneminde hem kendi güvenlik ve huzurunu temin ederken hem de uluslararası alanda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirerek küresel barış ve istikrara da katkı sunuyor. "Denizlerde etkin ve güçlü" olma doktrini ile rota çizen Türk Deniz Kuvvetleri, bağımsız milli savunma sanayi yeteneği ile güçlenerek açık denizlerde görev yapabilecek yeteneklere ve kuvvet yapısına kavuştu.

BETÜL USTA
Hint Okyanusu’ndan Aden Körfezi’ne küresel barış ve huzur Türk donanmasına emanet

Deniz gücünün artması, jeopolitik dengeleri Türkiye lehine değiştirirken, bölgesinde ve dünyada deniz ticaret yollarının kontrolünde önemli bir oyuncu haline gelmesini de sağladı. Türk donanması mavi vatanın korunması yanında ana karadan binlerce mil ötede Hint Okyanusu'nda, Aden Körfezi'nde de varlık gösteriyor.

Hint Okyanusu’ndan Aden Körfezi’ne küresel barış ve huzur Türk donanmasına emanet

DENİZ TİCARETİNİN GÜVENLİĞİ

Türk Donanması, Mavi Vatan'da milli çıkarların korunmasında caydırıcılığını sürdürürken Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Ege denizlerinde uluslararası ticaretin kesintisiz devamı ve bölgesel istikrar noktasında da kritik rol oynuyor. Türk Deniz Kuvvetleri, uluslararası sularda deniz haydutluğu ve terörizme karşı düzenlenen operasyonlarda yer alarak, küresel deniz ticaret yollarının güvenliğine katkı sunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hint Okyanusu’ndan Aden Körfezi’ne küresel barış ve huzur Türk donanmasına emanet

Bu doğrultuda, dünya konteyner trafiğinin kesintisiz akışına destek sağlıyor. Aynı zamanda Somali Deniz Kuvvetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi ve Deniz Görev Gücü teşkiline yönelik çalışmalar da sürüyor.

Hint Okyanusu’ndan Aden Körfezi’ne küresel barış ve huzur Türk donanmasına emanet

ENERJİ KAYNAKLARININ TAŞINMASI

Türkiye, enerji kaynaklarının taşınmasında kilit konumda bulunuyor. Türk donanması, deniz altından geçen boru hatları, diğer enerji nakil hatları ve kritik altyapıların güvenliğini sağlamada aktif görevler üstleniyor bulunuyor.

Hint Okyanusu’ndan Aden Körfezi’ne küresel barış ve huzur Türk donanmasına emanet

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde yürütülen Somali Deniz Yetki Alanlarında icra edilecek Sismik Araştırma Faaliyeti kapsamında Oruç Reis Araştırma Gemisinin bölgeye intikalinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca refakat ve koruma sağlanması planlanıyor.

SON DAKİKA