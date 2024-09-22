Giriş Tarihi: 22.09.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
07:23
Hint Okyanusu’ndan Aden Körfezi’ne küresel barış ve huzur Türk donanmasına emanet
Türk Deniz Kuvvetleri, küresel ve bölgesel krizler döneminde hem kendi güvenlik ve huzurunu temin ederken hem de uluslararası alanda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirerek küresel barış ve istikrara da katkı sunuyor. "Denizlerde etkin ve güçlü" olma doktrini ile rota çizen Türk Deniz Kuvvetleri, bağımsız milli savunma sanayi yeteneği ile güçlenerek açık denizlerde görev yapabilecek yeteneklere ve kuvvet yapısına kavuştu.