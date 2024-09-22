Hint Okyanusu’ndan Aden Körfezi’ne küresel barış ve huzur Türk donanmasına emanet

Deniz gücünün artması, jeopolitik dengeleri Türkiye lehine değiştirirken, bölgesinde ve dünyada deniz ticaret yollarının kontrolünde önemli bir oyuncu haline gelmesini de sağladı. Türk donanması mavi vatanın korunması yanında ana karadan binlerce mil ötede Hint Okyanusu'nda, Aden Körfezi'nde de varlık gösteriyor.



