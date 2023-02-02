Giriş Tarihi: 02.02.2023 06:46
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
06:53
Hükümetin zaten yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar: 6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır
Ülkeyi yönetme iddiasındaki 6'lı koalisyonun açıkladığı ortak mutabakat metnindeki vaatlerin, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarında hayata geçirdiği hizmet ve projelerden kopyalandığı ortaya çıktı Mutabakat metninde yer alan eğitimden sağlığa, kadına destekten sosyal yardım uygulamalarına kadar neredeyse tüm vaatler, hükümetin zaten halihazırda uyguladığı hizmetlerden oluşuyor