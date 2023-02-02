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Haberler Galeri Hükümetin zaten yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar: 6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır
Giriş Tarihi: 02.02.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 06:53

Hükümetin zaten yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar: 6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır

Ülkeyi yönetme iddiasındaki 6'lı koalisyonun açıkladığı ortak mutabakat metnindeki vaatlerin, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarında hayata geçirdiği hizmet ve projelerden kopyalandığı ortaya çıktı Mutabakat metninde yer alan eğitimden sağlığa, kadına destekten sosyal yardım uygulamalarına kadar neredeyse tüm vaatler, hükümetin zaten halihazırda uyguladığı hizmetlerden oluşuyor

BURCU ŞEN
Rana BÜYÜKTAŞ
Hükümetin zaten yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar: 6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır

Seçimlere aylar kala henüz ortak adaylarını bile belirleyemeyen 6'lı koalisyonun açıkladığı ortak mutabakat metni de tam anlamıyla fiyasko çıktı.

Hükümetin zaten yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar: 6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 6'lı koalisyon şimdiye kadar 11 kez toplanarak ortaya koyduğu Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde millete yeni bir vaat getirilemedi.

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Hükümetin zaten yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar: 6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır

9 ana başlık, 73 alt başlık ve 240 sayfadan oluşan vaat metni, geçtiğimiz 21 yıllık süreçte AK Parti hükümetleri tarafından zaten hayata geçirilmiş projeleri içeriyor.

Hükümetin zaten yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar: 6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır

İşte 6'lı koalisyonun eğitim, sağlık, kadın ve sosyal yardım uygulamaları gibi alanlarda yeni gibi sunduğu vaatler ve mecut durumun karşılaştırılması:

Hükümetin zaten yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar: 6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır

DOKTOR RANDEVUSU

6'LI KOALİSYON: Muayene randevu sistemini etkin çalışır hale getireceğiz.
MEVCUT DURUM: MHRS'deki yoğunluk, randevu alıp gitmeyenlere 15 gün süreyle tekrar randevu alamama kuralı getirilerek çözüldü.

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