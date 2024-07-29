Giriş Tarihi: 29.07.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
09:35
Hükümetten 4 yıllık yargı reformu stratejisi! Ceza adaleti sistemi yeniden yapılandırılacak
Kurumsal yapı ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, ceza adaleti sisteminin yeniden yapılandırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılması amacıyla hükümet 4 yıllık yeni yargı reformu stratejisini hayata geçirecek. 2024-2028 Yargı Reformu Strateji Belgesinin Adalet Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor. Yargı reformu stratejisi sonucunda Türkiye Yüzyılında adalet hizmetlerinde yeni bir çağ açılacak. Strateji ile birlikte adalete erişimin daha da kolaylaşması planlanıyor. Hükümetin yargı reformu stratejisi AK Parti MKYK toplantısında gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı sunumda 4 yıllık yargı reformu stratejisinin detaylarını da anlattı.