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Haberler Galeri Hulusi Akar'dan "Mavi Vatan" için "Masal" diyen CHP'li Namık Tan'a sert tepki: Parçalamak isteyenleri çukura gömdük
Giriş Tarihi: 29.07.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:05

Hulusi Akar'dan "Mavi Vatan" için "Masal" diyen CHP'li Namık Tan'a sert tepki: Parçalamak isteyenleri çukura gömdük

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün kabul edilen Somali tezkeresi görüşmelerinde, Türkiye'nin denizlerdeki haklı mücadelesi Mavi Vatan için "masal" ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere birçok isim CHP'li isme tepki gösterirken, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da TBMM'de yaptığı konuşmada Namık Tan'ı hedef aldı. Akar, "Mavi Vatan'ı parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan bazıları denizlerde boğuldu, kimileri çukurlarda gömüldü." dedi.

Hulusi Akar’dan Mavi Vatan için Masal diyen CHP’li Namık Tan’a sert tepki: Parçalamak isteyenleri çukura gömdük

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini "Masal" olarak nitelendirdi.

Hulusi Akar’dan Mavi Vatan için Masal diyen CHP’li Namık Tan’a sert tepki: Parçalamak isteyenleri çukura gömdük

CHP'li ismin skandal açıklamasına AK Parti ve MHP kanadından peş peşe sert tepkiler gelirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yapan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da Namık Tan'ı hedef aldı.

Akar'ın sözleri sonrası TBMM'de gergin anlar yaşandı.

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Hulusi Akar’dan Mavi Vatan için Masal diyen CHP’li Namık Tan’a sert tepki: Parçalamak isteyenleri çukura gömdük

"KİMİLERİ ÇUKURLARA GÖMÜLDÜ"

"Mavi Vatan'ı parçalamak isteyenlerin akıbeti malum." diyen Akar, yaptığı açıklamada, "Bunlardan bazıları denizlerde boğuldu, kimileri çukurlarda gömüldü." ifadelerini kullanırken CHP ve DEM sıralarından uğultular yükseldi." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar’dan Mavi Vatan için Masal diyen CHP’li Namık Tan’a sert tepki: Parçalamak isteyenleri çukura gömdük

CHP'Lİ İSİM SKANDALA SAHİP ÇIKTI

Öte yandan, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Namık Tan'ın Mavi Vatan'ı küçümseyen skandal sözlerine sahip çıktı.

"Mavi Vatan kavramı hamaset yapılamaz" diyen Yücel, AK Parti'den özür beklediklerini dile getirdi.

Hulusi Akar’dan Mavi Vatan için Masal diyen CHP’li Namık Tan’a sert tepki: Parçalamak isteyenleri çukura gömdük

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında skandal ifadeler sarf eden Namık Tan, Mavi Vatan için "masal" demişti.

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