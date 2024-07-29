Giriş Tarihi: 29.07.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
17:05
Hulusi Akar'dan "Mavi Vatan" için "Masal" diyen CHP'li Namık Tan'a sert tepki: Parçalamak isteyenleri çukura gömdük
CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün kabul edilen Somali tezkeresi görüşmelerinde, Türkiye'nin denizlerdeki haklı mücadelesi Mavi Vatan için "masal" ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere birçok isim CHP'li isme tepki gösterirken, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da TBMM'de yaptığı konuşmada Namık Tan'ı hedef aldı. Akar, "Mavi Vatan'ı parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan bazıları denizlerde boğuldu, kimileri çukurlarda gömüldü." dedi.