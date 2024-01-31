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Haberler Galeri İBB Başkan adayı Murat Kurum: Biz kollarımızı boş yere sıvamayız!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 14:39

İBB Başkan adayı Murat Kurum: Biz kollarımızı boş yere sıvamayız!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da kadın girişimcilerle bir araya geldi. Programda konuşan Murat Kurum, ilk işini kuran kadın girişimcilere 100 bin lira ödeneceğini söyledi. Deprem riski altındaki İstanbul'da 600 bin konut için dönüşüm sözü veren Kurum, "Biz kollarımızı boş yere sıvamayız. Biz söz verdik mi yaparız" dedi.

DHA
İBB Başkan adayı Murat Kurum: Biz kollarımızı boş yere sıvamayız!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da kadın girişimcilerin katılımıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Murat Kurum, "Kıymetli hanım kardeşlerim emeğinizin hakkı asla ödenemez, biz açıkladığımız İstanbul vizyonuyla; göreceksiniz, annelerimizin hizmetkarı olacağız, yol arkadaşı olacağız, dert ortağı olacağız. Bu vizyon bir gençlik hareketi olacak. Bu vizyon bir kadın hareketi olacak dedik. Biz tüm ilçelerimizde Başakşehir'de Arnavutköy'de 39 ilçemizde kadınlarımızı heyecanını motivasyonunu görüyoruz. Sizlere güveniyoruz. Bu güven nereden geliyor? sizlere bunu bir ifadeyle anlatmak istiyorum. Bir kadına doğru ayakkabıyı verin, gider o tek ayakkabıyla bütün dünyayı yürür ve fetheder.'

İBB Başkan adayı Murat Kurum: Biz kollarımızı boş yere sıvamayız!

İşte biz de diyoruz. İstanbul'un bu cesur kadınları, artık bu şehrin işveren kadınları olacaklar, yeni dönemin aktörleri olacaklar. Sizler; hangi sektörde iş yapmak isterseniz, biz tam o karar noktasında hemen yanınızda olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'İBB'den 100 bin lira işini geliştir' diyeceğiz. 'Gözün arkada kalmasın Murat evladın, Murat kardeşin, Büyükşehir burada' diyeceğiz. Buradaki girişimci hanımefendilerimiz gibi işini kuracak hanımefendiler, vereceğimiz sermayelerle, İSMEK'te vereceğimiz eğitimlerle, desteklerle kendi işini kurabilecek. Hane ekonomisine destek olacak, çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirebilmek için bir mücadele verecek ve biz de ona katkı sunmuş olacağız, onun mutluluğuna, duasına şahitlik etmiş olacağız. Biz başta kadın emeklilerimiz olmak üzere, tüm emeklilerimizin her anında hep yanlarında olacağız, gerçek belediyecilik yapacağız.Bunun için de; ihtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay, İstanbul kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

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İBB Başkan adayı Murat Kurum: Biz kollarımızı boş yere sıvamayız!

"TRAFİK ÇİLESİNİ BİTİRECEĞİZ"

İstanbul'un trafik sorununu çözeceklerinin altını çizen Kurum, "Bugün İstanbul'da; çalışan her bir kadınımız, sizce trafikte kaç saatini kaybediyor? Ben söyleyeyim, tam 288 saatini trafikte kaybediyor.Trafikte günleri maalesef hiç oluyor. Trafik çilesi her bir kardeşinizin ömründen tam 3.5 yıl çalıyor. Eşiniz, çocuğunuz işten, okuldan çıkıyor ama ne zaman eve dönecek belli değil. İstiyoruz ki kadınlarımızın bu zahmeti bitsin. İstiyoruz ki hiçbir annemizin gözü yollarda kalmasın. Bu anlayışla; trafik çilesini, yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım adımlarıyla süratle çözeceğiz. Sizlere rahat bir nefes aldıracağız. Bundan sonra tüm sevdiklerinizle daha çok vakit geçireceksiniz. İstanbul'un keyfini doya doya çıkaracaksınız" şeklinde konuştu.

İBB Başkan adayı Murat Kurum: Biz kollarımızı boş yere sıvamayız!

650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Kurum, "İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de; bir deprem kenti olmasıdır. Sizlere, annelerimize, çocuklarımıza; afete dirençli bir İstanbul inşa edelim, bir Bayrampaşa inşa edelim ve bugün 39 ilçemizdeki tüm annelerimiz; 1.5 milyon risk altındaki evde, korku içinde yaşıyor. Hele hele 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul'un en riskli yerlerinden bir seferberlik anlayışıyla başlayarak, her ilçede her mahallede deprem dönüşümünü önceliklendireceğiz. Bu projelerin odağına da komşuluk ilişkilerini yaşatacağımız mahalle kültürünün korunacağı milletimizin mutlu ve huzurlu olacağı tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz. Orada da biz yanınızda olacağız. Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için; yarısı büyükşehirden diyeceğiz, sizlere 700 bin lira hibe, 700 bin lira ve 100 bin lira da taşınma ve kira yardımıyla toplamda 1.5 milyon liralık destek sağlamış olacağız. Yapacağımız konutları sizlerin rızası çerçevesinde 18 ayda size teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum: Biz kollarımızı boş yere sıvamayız!

"BİZ KOLLARIMIZI ÖYLE BOŞ YERE SIVAMAYIZ"
Murat Kurum, "Biz kollarımızı boş yere sıvamayız. Biz söz verdik mi yaparız. Biz kollarımızı sıvadık mı, o kollar Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'daki sellerdeki vatandaşımızın, afetzede kardeşlerimizin işlerini yapmak için sarılır. Biz kollarımızı sıvadık mı Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'deki depremzede kardeşlerimizin konutlarını, yeni yaşam alanlarını bir an önce teslim etmek için sıvarız. Biz kollarımızı sıvadık mı Elazığ'a, Malatya'da İzmir'deki depremzede kardeşlerimizin konutlarını teslim etmek için sıvarız. Biz kollarımızı sıvadık mı asrın felaketinde 3 ayda 11 ilimizde 180 bin konutun şantiyesini, inşasını başlatmak için sıvarız. Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamayız. Kollar sıvandı mı millete sarılır" dedi.

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