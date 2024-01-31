İBB Başkan adayı Murat Kurum: Biz kollarımızı boş yere sıvamayız!

İşte biz de diyoruz. İstanbul'un bu cesur kadınları, artık bu şehrin işveren kadınları olacaklar, yeni dönemin aktörleri olacaklar. Sizler; hangi sektörde iş yapmak isterseniz, biz tam o karar noktasında hemen yanınızda olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'İBB'den 100 bin lira işini geliştir' diyeceğiz. 'Gözün arkada kalmasın Murat evladın, Murat kardeşin, Büyükşehir burada' diyeceğiz. Buradaki girişimci hanımefendilerimiz gibi işini kuracak hanımefendiler, vereceğimiz sermayelerle, İSMEK'te vereceğimiz eğitimlerle, desteklerle kendi işini kurabilecek. Hane ekonomisine destek olacak, çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirebilmek için bir mücadele verecek ve biz de ona katkı sunmuş olacağız, onun mutluluğuna, duasına şahitlik etmiş olacağız. Biz başta kadın emeklilerimiz olmak üzere, tüm emeklilerimizin her anında hep yanlarında olacağız, gerçek belediyecilik yapacağız.Bunun için de; ihtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay, İstanbul kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.