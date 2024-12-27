İBB dağıttı, 56 öğrenci hastanelik oldu! Kumanyalar ‘korsan’ çıktı

MEB'e bu dağıtımla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı" dedi. Sandviç, kek gibi paketli ürünlerin üzerinde mutlaka içeriğine dair bilgilerin yazılması gerektiğine dikkat çeken kaynaklar "İlgili mevzuatta bu konu da açıktır. İçeriğin bütün detaylarıyla yer alması gerekir" diye konuştu. MEB kaynakları İBB'nin kumanya dağıtımı uygulamasıyla ilgili "Devlet öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayamıyor gibi bir algı yaratmaya çabası var" dedi.