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Haberler Galeri İBB dağıttı, 56 öğrenci hastanelik oldu! Kumanyalar ‘korsan’ çıktı
Giriş Tarihi: 27.12.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 07:03

İBB dağıttı, 56 öğrenci hastanelik oldu! Kumanyalar ‘korsan’ çıktı

Şile'deki 75. Yıl Ortaokulu'nda 56 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastanelik olmasına neden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dağıttığı gıdaların görüntülerine SABAH ulaştı. Çocuklara dağıtılan sandviçlerin ve keklerin hiçbirinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yer almıyor. Sütlerin bir kısmında son kullanma tarihi varken bazılarında tarih yazmıyor.

CEYDA KARAASLAN
İBB dağıttı, 56 öğrenci hastanelik oldu! Kumanyalar ‘korsan’ çıktı

Kumanya dağıtımının ise tamamen korsan bir uygulama olduğu ortaya çıktı. Okul içinde ve yakınlardaki gıda dağıtımı ve satış uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2020/8 sayılı Genelgesi'nde belirtilen hükümler çerçevesinde yürütülüyor. İlgili genelgeye göre kantinlerde, okul yakınlarında satılacak gıdaların güvenliği, hijyeni ve hatta fiyat politikası dahi MEB ve MEB'e bağlı kurumlar tarafından denetleniyor.

İBB dağıttı, 56 öğrenci hastanelik oldu! Kumanyalar ‘korsan’ çıktı

Okullarda ve çevresinde öğrencilere gıda dağıtmak için mutlaka MEB'ten izin alınması ve gerekli denetimlerin tamamlandığına dair güvence verilmesi gerekiyor. SABAH'a konuşan Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları "Yapılan uygulama tüm yönleriyle ilgili mevzuata aykırıdır.

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İBB dağıttı, 56 öğrenci hastanelik oldu! Kumanyalar ‘korsan’ çıktı

MEB'e bu dağıtımla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı" dedi. Sandviç, kek gibi paketli ürünlerin üzerinde mutlaka içeriğine dair bilgilerin yazılması gerektiğine dikkat çeken kaynaklar "İlgili mevzuatta bu konu da açıktır. İçeriğin bütün detaylarıyla yer alması gerekir" diye konuştu. MEB kaynakları İBB'nin kumanya dağıtımı uygulamasıyla ilgili "Devlet öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayamıyor gibi bir algı yaratmaya çabası var" dedi.

İBB dağıttı, 56 öğrenci hastanelik oldu! Kumanyalar ‘korsan’ çıktı

56 ÖĞRENCİ AYNI ANDA RAHATSIZLANDI
Yaşananlarla ilgili SABAH'a bilgi veren 75. Yıl Ortaokulu Müdürü Eray Tonel "Okul dışında dağıtım yapılmış. Öğrenciler sabah okula gelirken dağıtılan kumanyalardan almış. Evde kahvaltı yapmayan öğrenciler sandviç yemiş. Birkaç saat sonra birçok öğrenci mide bulantısı, karın ağrısı, kusma şikâyetleriyle nöbetçi öğretmene ve idareye gitmişler.

İBB dağıttı, 56 öğrenci hastanelik oldu! Kumanyalar ‘korsan’ çıktı

56 öğrencimizi hastaneye kaldırdık. Tedavileri yapıldı. Şimdi iyiler. Çoğu bugün okula geldi, derslerine girdi. Öğrencilerden kalan ürünler toplatıldı okulun dolabında muhafaza edildi akabinde ilçe tarım müdürlüğüne tutanak ile teslim edildi. Sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.

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