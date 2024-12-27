Giriş Tarihi: 27.12.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
07:03
İBB dağıttı, 56 öğrenci hastanelik oldu! Kumanyalar ‘korsan’ çıktı
Şile'deki 75. Yıl Ortaokulu'nda 56 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastanelik olmasına neden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dağıttığı gıdaların görüntülerine SABAH ulaştı. Çocuklara dağıtılan sandviçlerin ve keklerin hiçbirinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yer almıyor. Sütlerin bir kısmında son kullanma tarihi varken bazılarında tarih yazmıyor.