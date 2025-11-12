İBB iddianamesi açıklandı: Ekrem İmamoğlu somut iddialara cevap vermek zorunda kalacak | Melih Altınok yazdı

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında beklenen iddianamenin hazırlandığı bildirildi. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok da bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
İşte Melih Altınok'un 'Kamuoyu nutuk değil cevap bekliyor' başlıklı yazısı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek dün akşamüzeri, beklenen İBB iddianamesini mahkemeye teslim ettiklerini açıkladı.
3900 sayfalık dosyada şüpheli sayısı 402. 105 tutuklu var.
İddianamede "1 numaralı şüpheli" olarak belirtilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, suçlandığı 142 eylemden dolayı 2 bin 352 yıla kadar hapis talep ediliyor.