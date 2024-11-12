İBB kaynakları sosyal medyaya aktı! 13 ihaleden 10’unu alan şirketin başında Murat Ongun var

İHALELER İŞTİRAKLER ÜZERİNDEN İLE YAPILDI



Mali açıdan denetlenemeyen İBB iştirak şirketleri İstanbul Güvenlik A.Ş, İstanbul Spor Etkinlikleri A.Ş, BELBİM A.Ş, Boğaziçi Tesis Yönetim A.Ş, İstanbul Ulaşım A.Ş. ile İSKİ ve İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü üzerinden 'adrese teslim' olarak bilinen 'pazarlık yöntemi' ile yapıldı.



