Giriş Tarihi: 12.11.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024
09:07
İBB kaynakları sosyal medyaya aktı! 13 ihaleden 10'unu alan şirketin başında Murat Ongun var
Son dakika haberi: Konser harcamaları ile tepki çeken CHP'li belediyelerde büyük bir israf alanını da sosyal medya harcamaları oluşturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşın parasını sosyal medyaya akıttı. Milyonlarca liranın heba edildiği 13 ihalenin 10'unu alan şirketin başında ise İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un bulunması ise yaşanan rezaletin boyutunu gözler önüne serdi.