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Haberler Galeri İBB kaynakları sosyal medyaya aktı! 13 ihaleden 10'unu alan şirketin başında Murat Ongun var
Giriş Tarihi: 12.11.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:07

İBB kaynakları sosyal medyaya aktı! 13 ihaleden 10'unu alan şirketin başında Murat Ongun var

Son dakika haberi: Konser harcamaları ile tepki çeken CHP'li belediyelerde büyük bir israf alanını da sosyal medya harcamaları oluşturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşın parasını sosyal medyaya akıttı. Milyonlarca liranın heba edildiği 13 ihalenin 10'unu alan şirketin başında ise İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un bulunması ise yaşanan rezaletin boyutunu gözler önüne serdi.

YUSUF ÖZDEMİR
İBB kaynakları sosyal medyaya aktı! 13 ihaleden 10’unu alan şirketin başında Murat Ongun var

SABAH Gazetesi'nin Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yaptığı incelemede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Sosyal Medya" başlıklı düzenlediği ihalelerle 2020-2024 yılları arasında yüz milyonlarca lirayı sosyal medya için harcadığı görüdü.

İBB kaynakları sosyal medyaya aktı! 13 ihaleden 10’unu alan şirketin başında Murat Ongun var

İHALELER İŞTİRAKLER ÜZERİNDEN İLE YAPILDI

Mali açıdan denetlenemeyen İBB iştirak şirketleri İstanbul Güvenlik A.Ş, İstanbul Spor Etkinlikleri A.Ş, BELBİM A.Ş, Boğaziçi Tesis Yönetim A.Ş, İstanbul Ulaşım A.Ş. ile İSKİ ve İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü üzerinden 'adrese teslim' olarak bilinen 'pazarlık yöntemi' ile yapıldı.

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İBB kaynakları sosyal medyaya aktı! 13 ihaleden 10’unu alan şirketin başında Murat Ongun var

Belediye iştirak şirketleri, Türk Ticaret Kanuna göre faaliyet yürüten özel hukuk tüzel kişisi sayıldığından, kamu denetiminin dışında tutuluyor.

İBB kaynakları sosyal medyaya aktı! 13 ihaleden 10’unu alan şirketin başında Murat Ongun var

10 İHALE MURAT ONGUN'UN DİJİTAL MEDYA A.Ş'SİNE

2020-2024 yılları arasında yapılan sosyal medya ihalelerinden 10'unda ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İstanbul Dijital Medya A.Ş. ile sözleşme imzalandı.

İBB kaynakları sosyal medyaya aktı! 13 ihaleden 10’unu alan şirketin başında Murat Ongun var

Ongun yönetimindeki Dijital Medya A.Ş'ye verilen 10 ihalenin toplam bedeli milyonlarca değerinde.

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