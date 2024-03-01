İBB otopark projesinde deniz suyu skandalı! Meydanı için yıktı ama 13 aydır çivi çakmadı

Bir hafta önce CİMER'e de bu çalışmaların tamamlanması ile ilgili şikayette bulundum. Olumlu bir cevap bekliyoruz. 35 esnafımız aynı durumda yıkım öncesi çok canlı bir bölgeydi. Bu yıkım yapılmadan önce hiç mi zemin etüt çalışması yapılmadı yıkımdan sonra mı olay fark edildi. Çevre esnaf mağdur edilerek turizme büyük darbe vuruldu. Bu hizmet değil hizmeti engelleyip esnafı mağdur etmektir. İşyerimize gelen müşterilerin ve turistlerin camdan baktıklarında boş ve atıl bir araziyi görmeleri bizi olumsuz etkiliyor ve İstanbul'un bu önemli merkezi noktasına zarar veriyor.



