Giriş Tarihi: 01.03.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
06:54
İBB otopark projesinde deniz suyu skandalı! Meydanı için yıktı ama 13 aydır çivi çakmadı
İstanbul'da turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Karaköy'de kentin ilk katlı otoparkı, "Karaköy Meydan ve Yeraltı Otopark Projesi" için İBB tarafından yıkıldı. Ancak 13 aydır atıl vaziyette bekleyen inşaat alanı çevresindeki esnafı bitme noktasına geldi. Verilen sözlerin tutulmaması ve 13 aydır etrafı çevrilip bekletilen alanın çevresindeki esnaf büyük bir kriz yaşıyor.