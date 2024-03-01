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Haberler Galeri İBB otopark projesinde deniz suyu skandalı! Meydanı için yıktı ama 13 aydır çivi çakmadı
Giriş Tarihi: 01.03.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 06:54

İBB otopark projesinde deniz suyu skandalı! Meydanı için yıktı ama 13 aydır çivi çakmadı

İstanbul'da turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Karaköy'de kentin ilk katlı otoparkı, "Karaköy Meydan ve Yeraltı Otopark Projesi" için İBB tarafından yıkıldı. Ancak 13 aydır atıl vaziyette bekleyen inşaat alanı çevresindeki esnafı bitme noktasına geldi. Verilen sözlerin tutulmaması ve 13 aydır etrafı çevrilip bekletilen alanın çevresindeki esnaf büyük bir kriz yaşıyor.

Mustafa KAYA
İBB otopark projesinde deniz suyu skandalı! Meydanı için yıktı ama 13 aydır çivi çakmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin en önemli turizm merkezlerinden Karaköy'deki kat otoparkını 13 ay önce yıktı. Etrafı çevrilen inşaat alanında hayata geçirilecek Karaköy Meydan ve Yeraltı Otopark Projesi için çalışmalar bir türlü başlamadı. Bu nedenle krize giren çevre esnafı, bir bir kepenk kapatmaya başladı.

İBB otopark projesinde deniz suyu skandalı! Meydanı için yıktı ama 13 aydır çivi çakmadı

Katlı otoparkın yıkımından sonra inşaatın atıl durumda bırakılmasından dolayı yüzde 20 müşteri puanlamasından kayıp yaşadıklarını belirten The Wings Otel Genel müdürü Canpolat Fidan, "Karaköy'ün en yüksek katlı otoparkı yıkılırken bizlere otelin manzarasının açılacağını söylemişlerdi. İBB müdürü çevre esnafla toplantı yaptı.

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İBB otopark projesinde deniz suyu skandalı! Meydanı için yıktı ama 13 aydır çivi çakmadı

Burasının insansız mekanik bir otopark yapılacağını 15-20 metre aşağıya inileceğini üst tarafının ise yaşam olanı ve bir meydan olarak düzenleneceğini söyledi. Fakat esnaflar yıkım süresinin uzaması ve alanın atıl durumda bırakılmasının kendileri için olumsuz maddi zarara yol açacağını işin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. Yıkım sırasında başkan İmamoğlu ile yaptığım görüşmede yapım sırasında esnaf olarak işgaliye ücreti alınmaması, reklam ve ilan ücretlerinde indirim talebinde bulunduk.

İBB otopark projesinde deniz suyu skandalı! Meydanı için yıktı ama 13 aydır çivi çakmadı

Konuyu konuşacağını söyledi fakat geri dönüş olmadı. Kazı çalışması başlatılıp birkaç bölge kazıldığında deniz suyunun çıkması sonrasında tekrar kapatıldı. Bize zemin etüdünde sorun olduğunu bölgenin deniz seviyesi altında kaldığını bu nedenle inşaatın durduğunu belirttiler. 20 gün önce mühendis bir arkadaşa sorduğumuzda bizim esnaf olarak sıkıntılarımızın her geçen gün arttığını söyledik. Otopark yapılmasa dahi bir çevre düzenlemesi ile park alanı yapılması gerektiğini aktardık.

İBB otopark projesinde deniz suyu skandalı! Meydanı için yıktı ama 13 aydır çivi çakmadı

Bir hafta önce CİMER'e de bu çalışmaların tamamlanması ile ilgili şikayette bulundum. Olumlu bir cevap bekliyoruz. 35 esnafımız aynı durumda yıkım öncesi çok canlı bir bölgeydi. Bu yıkım yapılmadan önce hiç mi zemin etüt çalışması yapılmadı yıkımdan sonra mı olay fark edildi. Çevre esnaf mağdur edilerek turizme büyük darbe vuruldu. Bu hizmet değil hizmeti engelleyip esnafı mağdur etmektir. İşyerimize gelen müşterilerin ve turistlerin camdan baktıklarında boş ve atıl bir araziyi görmeleri bizi olumsuz etkiliyor ve İstanbul'un bu önemli merkezi noktasına zarar veriyor.

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