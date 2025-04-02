Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
09:34
İBB ve Ekrem İmamoğlu ile yasa dışı bahis ağları arasında ilişki: Tüm bunlar tesadüf olabilir mi?
Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen terör ve yolsuzluk operasyonları kapsamında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 48 şüpheli tutuklandı. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör ise bugünkü yazısında, İBB ile trol ve yasa dışı bahis hesapları arasındaki ilişkiyi kaleme aldı. Yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan iki şüphelinin İBB ile diğer belediyelere çalıştığını açıkladı. İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı…