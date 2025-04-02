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Haberler Galeri İBB ve Ekrem İmamoğlu ile yasa dışı bahis ağları arasında ilişki: Tüm bunlar tesadüf olabilir mi?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:34

İBB ve Ekrem İmamoğlu ile yasa dışı bahis ağları arasında ilişki: Tüm bunlar tesadüf olabilir mi?

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen terör ve yolsuzluk operasyonları kapsamında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 48 şüpheli tutuklandı. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör ise bugünkü yazısında, İBB ile trol ve yasa dışı bahis hesapları arasındaki ilişkiyi kaleme aldı. Yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan iki şüphelinin İBB ile diğer belediyelere çalıştığını açıkladı. İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı…

DİLEK GÜNGÖR
İBB ve Ekrem İmamoğlu ile yasa dışı bahis ağları arasında ilişki: Tüm bunlar tesadüf olabilir mi?

Konu çetrefilli… O yüzden fazla uzatmadan meseleye gireyim. Malum, Türkiye'nin gündemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığı yolsuzluk soruşturması… Biliyorsunuz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklandı. Soruşturmanın detayında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek" dahil pek çok suç var.

İBB ve Ekrem İmamoğlu ile yasa dışı bahis ağları arasında ilişki: Tüm bunlar tesadüf olabilir mi?

Peki ya bunun dışındaki iddialar?

Şu aralar nereye gitsem birileri İBB ile yasa dışı bahis ağları arasında ilişki olduğunu söylüyor.

Yahu, bir taraftan 'hak-hukuk-adalet' diyerek gençleri sokak eylemlerine davet eden muhalefet partisi, diğer taraftan gençleri bataklığa sürükleyen yasa dışı bahis baronlarıyla kirli ilişkilere girmiş olabilir mi?

Önce bana da inandırıcı gelmedi. Fakat araştırınca şaşırtıcı bağlantılar dikkat çekiyor.

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İBB ve Ekrem İmamoğlu ile yasa dışı bahis ağları arasında ilişki: Tüm bunlar tesadüf olabilir mi?

Hatırlar mısınız?

Geçen yıl mart ayının ortasında Aydın'da "SİBERGÖZ-27" operasyonu oldu. Anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartın yakalandı. Sonra da mahkemeye çıkarılıp tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturmasıydı. Bartın'ın kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte X hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaptığı, takipçi kazandığı ve yasa dışı sitelerin reklamlarını paylaştığı, bu yolla vatandaşları bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edilmişti. Bartın, 12 milyonu aşkın takipçisi olan 54 hesap dışında ilişkide olduğu diğer ağlarla 40 milyon erişime ulaşıyordu.

İBB ve Ekrem İmamoğlu ile yasa dışı bahis ağları arasında ilişki: Tüm bunlar tesadüf olabilir mi?

İBB'ye de diğer belediyelere de çalışan biriydi. Hatta son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kendisi muhalefet kanadının trol başıydı. İBB ile para trafiği ifşa olan Bartın, tweetgram, Zam Haber, Mevzu Ekrem, Bee Haber gibi birçok sosyal medya hesabını kontrol ediyordu. Sonra İBB yolsuzluk soruşturması sırasında gözaltına alınıp tutuklanan bir isim daha var. O da 7B isimli medya şirketinde Üst Düzey Yöneticilik yapan ve CORE isimli medya tanıtım ve iletişim şirketinin sahibi olan, İBB Meclis Üyesi, Gerçek Gündem'in eski sahibi, eski Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol…

İBB ve Ekrem İmamoğlu ile yasa dışı bahis ağları arasında ilişki: Tüm bunlar tesadüf olabilir mi?

Biliyorsunuz, Şenol'un da İBB trol ağını finanse ettiği ortaya çıktı. Hatta Şenol tarafından finanse edilen trol ağının içerik üreticilerinin Übeyit Bartın'ın akrabaları olduğu deşifre oldu. Savcılıkların tespit ettiği, bu isimlerin beslediği trol hesaplarını inceleyin. Hepsinin yasa dışı bahis siteleriyle iltisakları var. Sık sık trol ordusunun yasadışı bahis sitesi reklamları paylaşımlarına tanık olabilirsiniz. Hatta yasa dışı bahis siteleriyle takipleşmelerine… O halde soru şu… Tüm bunlar tesadüf olabilir mi? Ya da bilmediğimiz nasıl bir çark dönüyor? Eğer kirli bir ilişki ağı varsa bunu topluma kim, nasıl açıklar?