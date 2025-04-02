İBB ve Ekrem İmamoğlu ile yasa dışı bahis ağları arasında ilişki: Tüm bunlar tesadüf olabilir mi?

Biliyorsunuz, Şenol'un da İBB trol ağını finanse ettiği ortaya çıktı. Hatta Şenol tarafından finanse edilen trol ağının içerik üreticilerinin Übeyit Bartın'ın akrabaları olduğu deşifre oldu. Savcılıkların tespit ettiği, bu isimlerin beslediği trol hesaplarını inceleyin. Hepsinin yasa dışı bahis siteleriyle iltisakları var. Sık sık trol ordusunun yasadışı bahis sitesi reklamları paylaşımlarına tanık olabilirsiniz. Hatta yasa dışı bahis siteleriyle takipleşmelerine… O halde soru şu… Tüm bunlar tesadüf olabilir mi? Ya da bilmediğimiz nasıl bir çark dönüyor? Eğer kirli bir ilişki ağı varsa bunu topluma kim, nasıl açıklar?