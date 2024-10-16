İBB yönetiminin mescid düşmanlığı! Uzunçayır durağındaki mescidi yıkıp kaldırdı

Halk Ekmek, İSPARK, İSKİ, mezarlıklar hizmeti, Hamdiye Su, Servis taşımacılığı, Taksi ve İETT toplu taşım ücretleri gibi bin 500 ayrı kalemde peş peşe aldığı zam kararlarıyla İstanbulluya hayatı zorlaştıran İBB yönetimi, Yenikapı, Cevizlibağ, Mecidiyeköy'deki metrobüs mescitlerinin ardından bu kez de Uzunçayır durağında bulunan mescidi tamamen yıkarak kaldırdı.



