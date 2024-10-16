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Haberler Galeri İBB yönetiminin mescid düşmanlığı! Uzunçayır durağındaki mescidi yıkıp kaldırdı
Giriş Tarihi: 16.10.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 08:12

İBB yönetiminin mescid düşmanlığı! Uzunçayır durağındaki mescidi yıkıp kaldırdı

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi, Yenikapı, Cevizlibağ ve Mecidiyeköy'deki metrobüs mescitlerinin ardından bu kez de Uzunçayır durağında bulunan mescidi yıkarak kaldırdı. AK Parti döneminde yapılan mescidin kapıları Eylül 2019'da CHP dönemiyle birlikte üst geçit inşaatı gerekçesiyle kapatıldı. Daha önce talep olması halinde açılan mescit bir süre önce yıkılarak kaldırıldı.

İBB yönetiminin mescid düşmanlığı! Uzunçayır durağındaki mescidi yıkıp kaldırdı

Halk Ekmek, İSPARK, İSKİ, mezarlıklar hizmeti, Hamdiye Su, Servis taşımacılığı, Taksi ve İETT toplu taşım ücretleri gibi bin 500 ayrı kalemde peş peşe aldığı zam kararlarıyla İstanbulluya hayatı zorlaştıran İBB yönetimi, Yenikapı, Cevizlibağ, Mecidiyeköy'deki metrobüs mescitlerinin ardından bu kez de Uzunçayır durağında bulunan mescidi tamamen yıkarak kaldırdı.

İBB yönetiminin mescid düşmanlığı! Uzunçayır durağındaki mescidi yıkıp kaldırdı

Yıkılan mescit alanın etrafı 6 yıldır devam eden Yaya Üst Gecidi projesine dahil edilerek kapatıldı.

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İBB yönetiminin mescid düşmanlığı! Uzunçayır durağındaki mescidi yıkıp kaldırdı

Peş peşe aldığı zam kararlarıyla büyük tepki toplayan Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 2019 yılında üst geçit yenileme projesi kapsamında kapattığı Uzunçayır Metrobüs mescidini, aradan geçen 5 yılın ardından yıktırarak tamamen kaldırdı.

İBB yönetiminin mescid düşmanlığı! Uzunçayır durağındaki mescidi yıkıp kaldırdı

AK Parti döneminde vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için İstanbul Kadıköy'deki Uzunçayır metrobüs durağının yanında faaliyete geçirilen ve gün boyu ibadete açık olan mescidin kapıları 2019 Eylül ayında CHP dönemiyle birlikte kapatıldı.

İBB yönetiminin mescid düşmanlığı! Uzunçayır durağındaki mescidi yıkıp kaldırdı

Daha önce bölgede bulunan güvenlik görevlilerine kepenklerin neden kapalı olduğunu soran vatandaşlara, "Talep olması halinde açıldığı, onun dışındaki saatlerde mescitlerin kapalı olduğu" bilgisi verilmişti.

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