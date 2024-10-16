Giriş Tarihi: 16.10.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
08:12
İBB yönetiminin mescid düşmanlığı! Uzunçayır durağındaki mescidi yıkıp kaldırdı
Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi, Yenikapı, Cevizlibağ ve Mecidiyeköy'deki metrobüs mescitlerinin ardından bu kez de Uzunçayır durağında bulunan mescidi yıkarak kaldırdı. AK Parti döneminde yapılan mescidin kapıları Eylül 2019'da CHP dönemiyle birlikte üst geçit inşaatı gerekçesiyle kapatıldı. Daha önce talep olması halinde açılan mescit bir süre önce yıkılarak kaldırıldı.