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Haberler Galeri İBB'de ahtapotun kolları: Ekrem İmamoğlu'nun kasası yine sahnede! Balya balya skandal
Giriş Tarihi: 12.04.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 06:52

İBB'de ahtapotun kolları: Ekrem İmamoğlu'nun kasası yine sahnede! Balya balya skandal

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk soruşturması ve Ekrem İmamoğlu liderliğindeki organize rant ağıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Daha Beylikdüzü Belediyesi'yle başlayan bir yargılama süreci vardı ama kimse dönüp oraya bakmadı. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nden gelen tecrübesiyle işe gözü kara başladı. Oradan getirdiği ekibiyle kısa sürede sistemi oturttu." dedi.

İBB’de ahtapotun kolları: Ekrem İmamoğlu’nun kasası yine sahnede! Balya balya skandal

İBB'nin yolsuzluk skandalı Türkiye gündeminin öne çıkan konularından biri olmaya devam ederken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, oluşturulan rant ağıyla ilgili çarpıcı bilgileri ilk kez köşesinden detaylarıyla açıkladı.

İBB’de ahtapotun kolları: Ekrem İmamoğlu’nun kasası yine sahnede! Balya balya skandal

İşte Mahmut Övür'ün 'İBB'de ahtapotun kolları' başlıklı yazısı:

Eskiden yüzyıllık CHP, statükocu da dense "yolsuzluk" konusunda hassasiyetiyle bilinirdi. Şimdiki CHP ise Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi sayesinde ya "şaibeli kurultayı" ya da "yolsuzluk" iddialarıyla anılıyor. Bu kadarla kalınsa iyi, durum görünenden daha vahim.

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İBB’de ahtapotun kolları: Ekrem İmamoğlu’nun kasası yine sahnede! Balya balya skandal

İstanbul Büyükşehir'den Beykoz Belediyesi'ne nereye dokunsanız pis kokular geliyor. Bizzat CHP'lilerin anlattığı onlarca yolsuzluk olayı var. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "yolsuzluk" iddiaları bunun son örneği.

Aslında daha Beylikdüzü Belediyesi'yle başlayan bir yargılama süreci vardı ama kimse dönüp oraya bakmadı.

İBB’de ahtapotun kolları: Ekrem İmamoğlu’nun kasası yine sahnede! Balya balya skandal

İMAMOĞLU İŞE GÖZÜ KARA BAŞLADI

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nden gelen tecrübesiyle işe gözü kara başladı. Oradan getirdiği ekibiyle kısa sürede sistemi oturttu. O ekibin içinde yer alan Murat Ongun zaten biliniyordu ama özellikle 4 kişiyi, Fatih Keleş, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız ve Tuncay Yılmaz'ı 4 yıldır ısrarla yazdım. Hem de yargıya, "Paranın izi sürülmeli" diye çağrı yaptım.

İBB’de ahtapotun kolları: Ekrem İmamoğlu’nun kasası yine sahnede! Balya balya skandal

Görseldeki: Fatih Keleş

Hepsi önemliydi ama o günkü bilgilerime göre dikkat çeken isim Fatih Keleş'ti ve piyasada "Kafa Koparan" lakabıyla anılıyordu. Şimdi İmamoğlu ile birlikte tutuklu. Sulh Ceza Hâkimliği'nin tutuklama kararında aynen şöyle deniyor:

"Yöneticiliğini Fatih Keleş'in yaptığı yapıda, 'kasa' olarak tabir edilen işadamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet ve irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu işadamlarının üzerine verildiği..."