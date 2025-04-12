İBB’de ahtapotun kolları: Ekrem İmamoğlu’nun kasası yine sahnede! Balya balya skandal

Görseldeki: Fatih Keleş

Hepsi önemliydi ama o günkü bilgilerime göre dikkat çeken isim Fatih Keleş'ti ve piyasada "Kafa Koparan" lakabıyla anılıyordu. Şimdi İmamoğlu ile birlikte tutuklu. Sulh Ceza Hâkimliği'nin tutuklama kararında aynen şöyle deniyor:

"Yöneticiliğini Fatih Keleş'in yaptığı yapıda, 'kasa' olarak tabir edilen işadamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet ve irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu işadamlarının üzerine verildiği..."