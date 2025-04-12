Giriş Tarihi: 12.04.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
06:52
İBB'de ahtapotun kolları: Ekrem İmamoğlu'nun kasası yine sahnede! Balya balya skandal
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk soruşturması ve Ekrem İmamoğlu liderliğindeki organize rant ağıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Daha Beylikdüzü Belediyesi'yle başlayan bir yargılama süreci vardı ama kimse dönüp oraya bakmadı. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nden gelen tecrübesiyle işe gözü kara başladı. Oradan getirdiği ekibiyle kısa sürede sistemi oturttu." dedi.