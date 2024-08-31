Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İBB'den geç gelen önlem kaza oldu, metrobüs yoluna tabela kondu! İstanbul'da toplu taşıma skandalları bitmiyor
Giriş Tarihi: 31.08.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 06:43

İBB'den geç gelen önlem kaza oldu, metrobüs yoluna tabela kondu! İstanbul'da toplu taşıma skandalları bitmiyor

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy mevkiinde önceki gün meydana gelen metrobüs kazasında 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı. Ölümlü kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) beyaz yol çalışması nedeniyle metrobüs araçlarının D-100 karayoluna giriş yapmak zorunda kaldığı yol ayrımına işaret tabelası koydu.

İBB’den geç gelen önlem kaza oldu, metrobüs yoluna tabela kondu! İstanbul’da toplu taşıma skandalları bitmiyor

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy mevkiinde önceki gün meydana gelen metrobüs kazasında 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

İBB’den geç gelen önlem kaza oldu, metrobüs yoluna tabela kondu! İstanbul’da toplu taşıma skandalları bitmiyor

Ölümlü kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) beyaz yol çalışması nedeniyle metrobüs araçlarının D-100 karayoluna giriş yapmak zorunda kaldığı yol ayrımına işaret tabelası koydu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İBB’den geç gelen önlem kaza oldu, metrobüs yoluna tabela kondu! İstanbul’da toplu taşıma skandalları bitmiyor

Bunun yanı sıra şoförlerin uyarılması amacıyla 2 saha görevlisinin farları açık bekletilen doblo araç içerisinde aynı uygulamaya devam ettiği görüldü.

İBB’den geç gelen önlem kaza oldu, metrobüs yoluna tabela kondu! İstanbul’da toplu taşıma skandalları bitmiyor

14 aydır bitirilemeyen ve İBB'nin ihmal sonucu 1 kişinin canına mal olan "Beyaz Yol" beton kaplama çalışması nedeniyle D-100 kara yolu Ankara yönünde tek şerit dubalarla kapatıldı.

İBB’den geç gelen önlem kaza oldu, metrobüs yoluna tabela kondu! İstanbul’da toplu taşıma skandalları bitmiyor

Kaza öncesinde metrobüs güzergahındaki çalışma nedeniyle gidiş-geliş yol ayrımının dubalarla şerit üzerinde düz şekilde yerleştirilmesinden de vazgeçen İBB yönetimi, kaza sonrasında D-100 karayoluna çıkış kısmını doğru dubaları eğimlediği gözlemlendi.

SON DAKİKA