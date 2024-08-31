Giriş Tarihi: 31.08.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
06:43
İBB'den geç gelen önlem kaza oldu, metrobüs yoluna tabela kondu! İstanbul'da toplu taşıma skandalları bitmiyor
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy mevkiinde önceki gün meydana gelen metrobüs kazasında 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı. Ölümlü kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) beyaz yol çalışması nedeniyle metrobüs araçlarının D-100 karayoluna giriş yapmak zorunda kaldığı yol ayrımına işaret tabelası koydu.