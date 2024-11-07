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Haberler Galeri İBB’den konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL
Giriş Tarihi: 07.11.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 08:16

İBB’den konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2021 yılından bu yana konser ve etkinlikler için İBB kasasından 5 milyar 60 milyon Türk lirası para harcadı. Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan veriler milyarlarca liraya varan israfı ortaya koydu. Öte yandan söz konusu konser ve etkinlik ihaleleri önce İBB iştiraki Kültür A.Ş'ye ardından daha düşük maliyetlerle alt yüklenicilere taşere edildi. Doğrudan yükleniciye yaptırılmayan işler nedeniyle İBB kasasından fazladan milyonlarca lira para ödendi.

YUSUF ÖZDEMİR
İBB’den konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2021 yılından bu yana farklı müdürlükler tarafından düzenlenen toplamda onlarca ayrı konser ve etkinlik ihalesi yaptı.

İBB’den konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL

Söz konusu ihaleler; İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Orkestralar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

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İBB’den konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL

MALİYET 5 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Aralarında, kamuoyunda çok tartışılan 553 milyon liralık 100'üncü yıl konseri de dahil olmak üzere, ihale bedelleri 605 milyon 685 bin TL, 295 milyon 479 bin TL, 217 milyon 907 bin TL, 208 milyon 494 bin TL, 160 milyon 580 bin TL ve 135 milyon 876 bin TL olan birçok konser ve etkinlik düzenlendi.

İBB’den konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL

Son 3 yılda düzenlenen konser ve etkinliklerin İBB'ye maliyeti 5 milyar lirayı aştı.

İBB’den konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL

KÜLTÜR A.Ş BAŞI ÇEKTİ

İBB'nin düzenlediği konser ve etkinlik ihalelerinin büyük kısmını İBB iştiraki Kültür A.Ş kazandı. Söz konusu ihalelerde rekabet koşulları yok sayılarak ihaleler Kültür A.Ş'ye verildi. Kültür A.Ş'de kazandığı ihaleleri daha düşük maliyetlerle alt yüklenicilere taşere etti.

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