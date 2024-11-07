İBB’den konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL

MALİYET 5 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Aralarında, kamuoyunda çok tartışılan 553 milyon liralık 100'üncü yıl konseri de dahil olmak üzere, ihale bedelleri 605 milyon 685 bin TL, 295 milyon 479 bin TL, 217 milyon 907 bin TL, 208 milyon 494 bin TL, 160 milyon 580 bin TL ve 135 milyon 876 bin TL olan birçok konser ve etkinlik düzenlendi.