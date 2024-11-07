Giriş Tarihi: 07.11.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024
08:16
İBB’den konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2021 yılından bu yana konser ve etkinlikler için İBB kasasından 5 milyar 60 milyon Türk lirası para harcadı. Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan veriler milyarlarca liraya varan israfı ortaya koydu. Öte yandan söz konusu konser ve etkinlik ihaleleri önce İBB iştiraki Kültür A.Ş'ye ardından daha düşük maliyetlerle alt yüklenicilere taşere edildi. Doğrudan yükleniciye yaptırılmayan işler nedeniyle İBB kasasından fazladan milyonlarca lira para ödendi.